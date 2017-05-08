МЧС: Несмотря на прошедшие дожди, пикники и шашлыки на природе запрещены однозначно

Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, в минувшие сутки в северной половине области прошли небольшие и умеренные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Девятого мая синоптики обещают местами небольшие и умеренные дожди.

В ГУ МЧС области предупреждают, несмотря на прошедшие осадки, особый противопожарный режим в области не отменен. «Любое разведение открытого огня запрещено и влечёт за собой наказание! Пикники и шашлыки на природе запрещены однозначно», — подчеркивают в ведомстве.

Ограничен вход и въезд в лес граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству леса. Запрещено сжигание сухой листвы, травы, кустарников и других остатков растительности в лесах и населённых пунктах.

Благодаря погодным условиям, в нескольких населённых пунктах был снижен класс пожарной опасности. Седьмого мая на территории Кунашакского района был снят режим «Чрезвычайная ситуация», введённый ранее в связи с природными пожарами.

Завтра в восточных, западных и в крайних южных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).