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20:30 (мск), источник: Uralpress.ru

МЧС: Несмотря на прошедшие дожди, пикники и шашлыки на природе запрещены однозначно

В Челябинской области, несмотря на принесший осадки циклон, продолжает действовать особый противопожарный режим.

Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, в минувшие сутки в северной половине области прошли небольшие и умеренные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Девятого мая синоптики обещают местами небольшие и умеренные дожди.

В ГУ МЧС области предупреждают, несмотря на прошедшие осадки, особый противопожарный режим в области не отменен. «Любое разведение открытого огня запрещено и влечёт за собой наказание! Пикники и шашлыки на природе запрещены однозначно», — подчеркивают в ведомстве.

Ограничен вход и въезд в лес граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству леса. Запрещено сжигание сухой листвы, травы, кустарников и других остатков растительности в лесах и населённых пунктах.

Благодаря погодным условиям, в нескольких населённых пунктах был снижен класс пожарной опасности. Седьмого мая на территории Кунашакского района был снят режим «Чрезвычайная ситуация», введённый ранее в связи с природными пожарами.

Завтра в восточных, западных и в крайних южных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

В МЧС отмечают, что главной причиной пожаров остаётся человеческий фактор. Для контроля за лесопожарной обстановкой, обнаружения и ликвидации очагов горения, проведения надзорно-профилактической деятельности были задействованы патрульные, патрульно-контрольные и патрульно-манёвренные группы. Применялись беспилотные воздушные суда. В ряде районов задействованы аварийно-спасательные группы Уральского учебного спасательного центра МЧС России.

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