Хирурги вытащили из живота пациента полуметрового угря

Видеозапись, опубликованная на портале LiveLeak, набрала за сутки свыше 125 тысяч просмотров.

В описании к ролику говорится, что рыба использовалась пациентом «для сексуальных утех». Другие подробности операции не приводятся.

На видео видно, как врач медленно достает угря, схватив его за голову хирургическим пинцетом. При этом персонал за кадром издает удивленные возгласы.

Похожий случай произошел в прошлом месяце с другим жителем Китая. Тогда мужчина при помощи угря пытался вылечить запор. Он засунул рыбу в свой задний проход, в результате чего был доставлен в больницу с острой болью в животе.

По словам медиков, за время пребывания в организме мужчины угорь успел пробить ему крупное отверстие в желудке.