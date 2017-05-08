Инженеры предложили программу, оценивающую надежность пароля
Американские специалисты по компьютерной безопасности разработали программу, которая способна оценить, насколько сложен предлагаемый пароль.
Американские специалисты по компьютерной безопасности разработали программу, которая способна оценить, насколько сложен предлагаемый пароль.
Доклад о разработке алгоритма представлен на конференции CHI 2017, которая проходит с 6 по 11 мая в Денвере. Также доступна
Помимо оценки надежности алгоритм дает рекомендации о том, как изменить пароль или пару
Чтобы оценить работу программы, разработчики попросили 4,5 тысячи людей создать пароль с ее помощью. «Главным результатом стало то, что наличие обратной связи действительно сильно меняет надежность получающегося пароля по сравнению с простой оценкой, хорош пароль или плох», — добавил соавтор работы, профессор Чикагского университета Блейз Ур.
В основе работы программы лежит нейронная сеть, которую обучили на миллионах существующих паролей. Примерно также, изучая базы данных, действуют и многие взломщики. Программа анализирует, какие черты пароля могут оказаться слабым местом при атаке и рекомендует не использовать их.