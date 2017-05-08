Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
19:19 (мск), источник: Индикатор

Инженеры предложили программу, оценивающую надежность пароля

Американские специалисты по компьютерной безопасности разработали программу, которая способна оценить, насколько сложен предлагаемый пароль.

Источник: Reuters

Доклад о разработке алгоритма представлен на конференции CHI 2017, которая проходит с 6 по 11 мая в Денвере. Также доступна демо-версия программы.

Помимо оценки надежности алгоритм дает рекомендации о том, как изменить пароль или пару логин-пароль, чтобы сделать их более безопасными. «Вместо того, чтобы просто сообщать: “Ваш пароль плохой”, наша программа (нам кажется, это полезнее) говорит: “Вот почему он плох и вот как вы можете сделать его лучше”», — рассказал один из создателей алгоритма, профессор Университета Корнеги-Меллон Николас Кристин.

Чтобы оценить работу программы, разработчики попросили 4,5 тысячи людей создать пароль с ее помощью. «Главным результатом стало то, что наличие обратной связи действительно сильно меняет надежность получающегося пароля по сравнению с простой оценкой, хорош пароль или плох», — добавил соавтор работы, профессор Чикагского университета Блейз Ур.

В основе работы программы лежит нейронная сеть, которую обучили на миллионах существующих паролей. Примерно также, изучая базы данных, действуют и многие взломщики. Программа анализирует, какие черты пароля могут оказаться слабым местом при атаке и рекомендует не использовать их.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хокинг заявил, что в ближайшие 100 лет человечество должно колонизировать планету
Путин поздравил глав ряда государств с Днем Победы
Юнкер предупредил Анкару по поводу введения смертной казни
Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с Путиным
Макрон стал самым молодым президентом Франции
Дамаск выступил против наблюдателей ООН в зонах деэскалации
Экс-игрок «Спартака» допустил провал в ЧР на багаже Аленичева
В ФРГ украли диадему с 367 бриллиантами стоимостью 1,2 млн евро
Спорт
9 человек, без которых не было бы чемпионства «Спартака» — 2017 Один из этих людей ждал чемпионства 14 лет, двое даже не работают в "Спартаке". Но всех объединяет долгожданное золото
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь