Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
19:16 (мск), источник: Интерфакс

За неполные сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Дождь и мокрый снег которые обрушились на столицу в понедельник, пополнили майскую копилку осадков на 27 мм, сообщили «Интерфаксу» в городском метеобюро.

«По предварительным данным, за неполные сутки в районе ВДНХ выпало 53% месячной нормы осадков, которая составляет 51 мм», — сказал собеседник агентства в понедельник, уточнив, что это данные на 18:00.

В метеобюро уточнили, что к 6:00 понедельника прирост осадков составил 7 мм, с 6:00 до 18:00 — еще 20 мм.

Дождь и мокрый снег в столичном регионе продолжаются, суточный максимум осадков для 8 мая станет известен к исходу дня, уточняют синоптики.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 9 мая в Москве будет холодно, от нуля до 2 градусов, порывы северного ветра могут достигать 7−12 м/с.

По расчетам Росгидромета, ближайшей ночью в Москве может выпасть до 7 мм осадков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Снегопад обрушился на Москву
17:12 (мск)© Ньюстюб
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
+13°
малооблачно
761 мм рт. ст.
повышенное
33 %
низкая
8 м/с
умеренный ветер
 Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Больше половины россиян готовы переизбрать Путина президентом
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Путин поздравил глав ряда государств с Днем Победы
Юнкер предупредил Анкару по поводу введения смертной казни
Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с Путиным
Макрон стал самым молодым президентом Франции
Дамаск выступил против наблюдателей ООН в зонах деэскалации
Экс-игрок «Спартака» допустил провал в ЧР на багаже Аленичева
В ФРГ украли диадему с 367 бриллиантами стоимостью 1,2 млн евро
Спорт
9 человек, без которых не было бы чемпионства «Спартака» — 2017 Один из этих людей ждал чемпионства 14 лет, двое даже не работают в "Спартаке". Но всех объединяет долгожданное золото
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь