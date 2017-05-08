За неполные сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков

«По предварительным данным, за неполные сутки в районе ВДНХ выпало 53% месячной нормы осадков, которая составляет 51 мм», — сказал собеседник агентства в понедельник, уточнив, что это данные на 18:00.

В метеобюро уточнили, что к 6:00 понедельника прирост осадков составил 7 мм, с 6:00 до 18:00 — еще 20 мм.

Дождь и мокрый снег в столичном регионе продолжаются, суточный максимум осадков для 8 мая станет известен к исходу дня, уточняют синоптики.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 9 мая в Москве будет холодно, от нуля до 2 градусов, порывы северного ветра могут достигать 7−12 м/с.

По расчетам Росгидромета, ближайшей ночью в Москве может выпасть до 7 мм осадков.