Красавица-прокурор из Копейска стала победительницей полумарафона Rosa run

Зампрокурора Копейска (Челябинская область) Жанна Синдянкина преодолела дистанцию в 21 км в горах, став первой в своей возрастной категории на международном фестивале бега Rosa run, который прошел в Красной поляне 4—7 мая , передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пока одни южноуральцы отмечают майские праздники в кругу семьи и на даче, другие добиваются спортивных побед. Зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина четыре дня бегала по горам курорта «Роза Хутор» (Краснодарский край), где прошел международный спортивный фестиваль Rosa run. Кроме множества участников со всей России, испытать себя приехали гости из Китая и Арабских Эмиратов.

В первый день спортсменка «размялась» в забеге на гору Пик — «вертикальный километр». За 60 минут нужно было забраться как можно выше. Из 143-х женщин Жанна Синдянкина пришла 9-ой. Во второй и третий дни прошли командные и костюмированные забеги.

В четвертый день, 7 мая, участников ждал сложный шоссейный полумарафон: семикилометровый подъем с набором высоты более 500 метров, семикилометровый спуск и 7 км по равнине. В старшей возрастной категории Жанна Синдянкина заняла первое место, преодолев 21 км за 1 час и 47 минут.

Напомним, Жанна Синдянкина трудится в прокуратуре Копейска с 2000 года. Зампрокурора активно сотрудничает со СМИ, комментируя резонансные дела, а также мотивирует коллег спортивными достижениями. В копилке ее побед всероссийская Спартакиада работников прокуратуры, а также первые места в челябинском «Кроссе наций» и городском забеге.

Ольга Плеханова.