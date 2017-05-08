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20:26 (мск), источник: Publika.md

Золото инков: туристы нашли в Перу уникальные артефакты

В перуанском городе Кахамарка обнаружили почти сотню драгоценных украшений, возраст которых составляет более тысячи лет.

Источник: Publika.md

В их числе луки, стрелы, горшки и маски. Все они из золота или серебра. Также была найдена маленькая корона из листа чистого золота. Ее, вероятно, использовали в ходе похорон ребенка. Специалисты отметили высокую степень мастерства древних инков.

Находки, по словам специалистов, относятся либо к культуре Уари, которая была распространена в этой части Южной Америки до возникновения государства инков, либо к раннему периоду существования этого государства, пишет mir24.tv.

Находка была сделана группой туристов, которые путешествовали в этой местности во время пасхальных каникул. Они отдали артефакты местным властям. По словам археолога Вальтера Альвы, находки свидетельствуют о значительном объеме торговли между различными культурами Перу: Уари, Кахамарка и Мочика.

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