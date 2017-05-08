В Казахстане пытаются спасти трассу Омск — Павлодар от уничтожения паводком

После планового сброса воды с Шульбинского водохранилища и поднятия уровня воды в Иртыше произошел перелив воды на дороге к санаторию «Черноярская жемчужина» от трассы Павлодар — Омск.

Как сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, на данный момент угрозы подтопления дому отдыха и населенным пунктам нет. Укреплением трассы занимаются местные исполнительные органы.