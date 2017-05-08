Билл Клинтон пишет триллер об американском президенте

В совместном заявлении издательств Alfred A. Knopf и Hachette, которые занимаются публикацией романа, говорится, что он представляет собой «уникальное сочетание интриг, тревожного ожидания и закулисной драмы мирового масштаба в верхних эшелонах власти». Отмечается, что сюжет романа является полным вымыслом авторов.

«Работа над книгой о действующем президенте, рассказ о том, что я знаю об этой работе, жизни в Белом доме, о том, как работает Вашингтон, доставляет большое удовольствие», — говорится в заявлении Клинтона.

Паттерсон, известный своими работами в жанрах детектив и триллер, прокомментировал совместную работу так: «Я рассказчик, а понимание ситуации президентом Клинтоном позволяет рассказать нам действительно захватывающую историю».

Роман получит название «Президент исчез» (The President is missing). Его публикация запланирована на июнь 2018 года.