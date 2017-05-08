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20:29 (мск), источник: РИА Новости

Билл Клинтон пишет триллер об американском президенте

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Бывший глава США Билл Клинтон в соавторстве с известным писателем Джеймсом Паттерсоном пишет свой первый роман, основным героем которого станет американский президент, сообщает издание Hollywood Reporter.

Источник: РИА Новости

В совместном заявлении издательств Alfred A. Knopf и Hachette, которые занимаются публикацией романа, говорится, что он представляет собой «уникальное сочетание интриг, тревожного ожидания и закулисной драмы мирового масштаба в верхних эшелонах власти». Отмечается, что сюжет романа является полным вымыслом авторов.

«Работа над книгой о действующем президенте, рассказ о том, что я знаю об этой работе, жизни в Белом доме, о том, как работает Вашингтон, доставляет большое удовольствие», — говорится в заявлении Клинтона.

Паттерсон, известный своими работами в жанрах детектив и триллер, прокомментировал совместную работу так: «Я рассказчик, а понимание ситуации президентом Клинтоном позволяет рассказать нам действительно захватывающую историю».

Роман получит название «Президент исчез» (The President is missing). Его публикация запланирована на июнь 2018 года.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Он напишет. Прочитаем с удовольствием. Жанр эротические фантазии?
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