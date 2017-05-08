Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
21:38 (мск), источник: 112.ua

На всей территории Украины ожидаются дожди, местами с грозами, — Гидрометцентр

В среду, 9 мая, на всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, местами — с грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Источник: 112.ua

В западной части страны дневная температура будет составлять от 8 до 14 градусов, на севере — от 11 до 15.

Восточным областям прогнозируют дожди с грозами, однако днем там будет теплее — местами до 19 градусов.

В центральной Украине будет от 14 до 20 градусов. На юге будут дожди с грозами, температура от 17 до 21 градуса.

В Киеве будет от 12 до 14, также прогнозируют дождливую погоду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
+15°
малооблачно
760 мм рт. ст.
повышенное
29 %
очень низкая
4 м/с
слабый ветер
В Киеве сегодня будет ограничено движение транспорта на ул. Лаврской и проул. Заперечном
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
Юнкер предупредил Анкару по поводу введения смертной казни
Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с Путиным
СМИ: Обама предупреждал Трампа по поводу генерала Флинна
Дамаск выступил против наблюдателей ООН в зонах деэскалации
Билл Клинтон пишет триллер об американском президенте
В ФРГ украли диадему с 367 бриллиантами стоимостью 1,2 млн евро
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь