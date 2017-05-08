Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
«Получаю хорошую оценку — пуля по врагу»: письма детей на фронт
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Подготовка техники к Параду Победы
22По миру прошел Первомай
22:41 (мск), источник: УНИАН

Стало известно, кто будет открывать первый полуфинал Евровидения

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» решили устроить зрителям сюрприз и отдать право открытия первого полуфинала 9 мая не победительнице прошлого года Джамале, а мультиартисту Монатику, который работает в жанре pop, new disco, indie pop, synthpop. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

Источник: УНИАН

Специально для открытия Евровидения трек «Кружит» певец исполнит на английском языке.

Читайте также
Десятка фаворитов Евровидения-2017

«MONATIK за последние годы совершил настоящий прорыв в украинской музыкальной индустрии, именно поэтому организаторы поручили ему такую торжественную миссию открывать песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве», — сообщили в пресс-службе конкурса.

Ранее УНИАН писал, что победительнице международного песенного конкурса Евровидение-2016 Джамале запретили выходить на красную дорожку «Евровидения».

Как известно, ранее в Киеве состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2017. Полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая. Финал — 13 мая. Главной ареной шоу выбран Международный выставочный центр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Киеве открыли выставку о борьбе УПА с нацистами
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
СМИ: Обама предупреждал Трампа по поводу генерала Флинна
Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с Путиным
Fox: Иран провел испытания торпеды в Ормузском проливе
Дамаск выступил против наблюдателей ООН в зонах деэскалации
Билл Клинтон пишет триллер об американском президенте
В ФРГ украли диадему с 367 бриллиантами стоимостью 1,2 млн евро
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь