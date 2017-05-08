Стало известно, кто будет открывать первый полуфинал Евровидения

Специально для открытия Евровидения трек «Кружит» певец исполнит на английском языке.
«MONATIK за последние годы совершил настоящий прорыв в украинской музыкальной индустрии, именно поэтому организаторы поручили ему такую торжественную миссию открывать песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве», — сообщили в пресс-службе конкурса.
Ранее УНИАН писал, что победительнице международного песенного конкурса Евровидение-2016 Джамале запретили выходить на красную дорожку «Евровидения».
Как известно, ранее в Киеве состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2017. Полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая. Финал — 13 мая. Главной ареной шоу выбран Международный выставочный центр.