В Петербурге 9 мая возможны снег и гололедица

О погоде на завтра, 9 мая, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В День Победы ожидается переменная облачность ночью, а днём облачная с прояснениями погода, местами кратковременный мокрый снег с дождём. Температура воздуха ночью 0 — минус 2 градуса, днём плюс 5−7 градусов. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.