В Петербурге 9 мая возможны снег и гололедица
В День Победы ожидается переменная облачность ночью, а днём облачная с прояснениями погода.
В День Победы ожидается переменная облачность ночью, а днём облачная с прояснениями погода.
О погоде на завтра, 9 мая, сообщает ГУ МЧС по
В День Победы ожидается переменная облачность ночью, а днём облачная с прояснениями погода, местами кратковременный мокрый снег с дождём. Температура воздуха ночью 0 — минус 2 градуса, днём плюс 5−7 градусов. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.
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