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22:39 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге 9 мая возможны снег и гололедица

В День Победы ожидается переменная облачность ночью, а днём облачная с прояснениями погода.

Источник: РИА "Новости"

О погоде на завтра, 9 мая, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В День Победы ожидается переменная облачность ночью, а днём облачная с прояснениями погода, местами кратковременный мокрый снег с дождём. Температура воздуха ночью 0 — минус 2 градуса, днём плюс 5−7 градусов. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Ветер северо-восточный и северный, скорость 4−9 м/с. Атмосферное давление днём будет слабо снижаться.

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