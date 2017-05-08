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22:54 (мск), источник: РБК

Мэрия Москвы попросила водителей не выезжать на дороги без зимней резины

Департамент транспорта мэрии Москвы попросил водителей не выезжать на дороги без зимней резины в связи с образованием гололедицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: Reuters
Мокрый снег и дождь, а также усиление ветра, скорость порывов может достигать 14 м/с. Ухудшение погодных условий может негативно отразиться на дорожной ситуации.
Департамент транспорта мэрии Москвы

Также департамент транспорта призвал водителей быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности передвигаться по городу на общественном транспорте.

Ранее синоптики сообщили об ухудшении погодных условий, в ночь с 7 на 8 мая выпало 20% месячной нормы осадков. Синоптики предупреждают, что ненастье в столице прекратится к вечеру 9 мая — утру 10 мая.

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