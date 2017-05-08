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8 мая, источник: Ipress.ua

На Волыни люди перекрыли международную трассу из-за животных остатков у их домов

Четвертый день продолжаются мирные акции по перекрытию международной трассы Киев-Ковель-Ягодин в Волынской области.

Как сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, блокирование дорожного движения продолжается на автодороге международного значения Киев-Ковель-Ягодин вблизи сел Заячевка и Озерное Ковельского района и на автодороге Луцк-Ковель в селе Воля-Любитовская этого же района.

Местные жители таким образом выражают недовольство решением по захоронению животных останков филиала ГП «Укрветсанзавод» на территории их населенных пунктов.

В полиции отмечают, что нарушений правопорядка не зафиксировано. Охрану публичной безопасности обеспечивают сотрудники полиции Ковельского ОП ГУНП в Волынской области.

Правоохранители советуют водителям во время поездок учесть перекрытие движения на международной трассе и выбрать другие маршруты.

Кроме того, люди угрожают заблокировать еще и железную дорогу, сообщает ТСН.ua.

Как рассказал Никита Малютин, чьи родители и сестра участвуют в блокаде, активисты круглосуточно ходят по пешеходному переходу, не давая проехать автомобилям. Одни активисты сменяют друг друга на посту, другие приносят им из дома еду. По словам Никиты, пока активисты задерживают автомобили только на сутки, а затем пропускают, а на следующие сутки собирают другие автомобили. Автомобили с детьми они пропускают. Однако люди уже готовы заблокировать и железную дорогу, если их требования — убрать гнилые останки животных — не будут выполнены.

Как пишут местные СМИ, мирные акции проходят сегодня и перед зданием городского совета Ковеля. Люди принесли шины, бочки и поставили палатки, и объявили о бессрочной акции. Они требуют, чтобы останки с Ветсанзавода не оставляли возле их домов, а также отставки заместителя председателя Волынской ОГА Сергея Кошарука, который не выполнил своего обещания — до 28 апреля вывезти останки с Ветсанзавода.

Самооборона Ковеля некоторое время блокировала ту же трассу М07, но в районе села Васильки, на подъезде к Ковелю, а также активисты перекрыли трассу М19 Ковель-Луцк в районе села Воля-Любитовская.

Председатель Поворского сельсовета Сергей Семенюк рассказал, что активисты из Ковеля 10 мая собираются ехать в Киев на митинг под Администрацией президента, чтобы ускорить решение проблемы с Ветсанзаводом, и сельские активисты также думают о том, чтобы присоединиться к ним.

Власти отреагировали на ситуацию пока лишь проведением внеочередной сессии горсовета Ковеля, а также заседаниями комиссии на областном уровне, возглавляемой губернатором Волынской области Владимиром Гунчиком.

6 мая комиссия приняла решение о начале перевозки отходов для захоронения. Для этого уже нашли два участка в Турийском районе вблизи сел Соловичи и Клюск, где останки животных должны захоронить, как отметил заместитель губернатора Сергей Кошарук, по всем правилам обращения с опасными отходами.

«В ходе заседания комиссии было определено более десятка участков государственной собственности (это и военный полигон, и лесной фонд) за пределами населенных пунктов, где можно делать захоронения по технологии, используемой в случае заболевания свиней африканской чумой. Есть исследование, что сырье на ветсанзаводе не является заразным, там нет африканской чумы, но этот вопрос требует быстрого решения, поэтому такая технология может быть применена» , — пояснил Кошарук.

Однако пока согласие на частичное захоронение имеется от депутатов Клюского сельсовета. От ряда других сельсоветов пока имеется только предварительное согласие после рассмотрения вопроса на собрании крестьян.

Напомним, 30 апреля в Ковеле Волынской области местные жители угрожали перекрыть трассу Киев-Варшава до конца «Евровидения» за хранение Укрветсанзаводом трех тысяч тонн животных останков вблизи жилых массивов.

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