Как Россия отпразднует 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Регионы России отметят 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника по всей стране пройдут военные парады, шествия «Бессмертного полка», памятные акции. Также планируется установить несколько рекордов в память о победителях. Легендарные танки и новинки военной техники Традиционно в крупных городах страны состоятся военные парады и торжественные марши.

Первыми начнут отмечать День Победы на Дальнем Востоке. Так, на Камчатке в параде Победы впервые примут участие пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион». В Хабаровске в параде примут участие свыше 1,7 тыс. человек, 87 единиц техники, в том числе 12 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны. В Симферополе, который станет центром празднования Дня Победы в Крыму, перед зрителями, в частности, проедут пусковые установки систем противовоздушной обороны С-300, боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М». Парад Победы в Городе-герое Севастополе соберет 1,3 тыс. военнослужащих и 30 единиц боевой техники. В Калининграде колонну военной техники возглавит легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме Кенигсберга в апреле 1945 года. «Бессмертный полк» на земле и в воздухе Общественная акция «Бессмертный полк» объединит миллионы жителей сотен населенных пунктов страны. В некоторых из них рассчитывают побить рекорды по численности участников и расширят формат мероприятия.

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В Хабаровске организаторы ожидают, что к шествию присоединятся около 70 тыс. жителей. Впервые здесь состоится акция «Бессмертная эскадрилья», в рамках которой десять легкомоторных самолетов пролетят вдоль береговой линии Амура, а на фюзеляже каждого самолета планируется поместить фотографии военных летчиков, родившихся, работавших или служивших в Хабаровском крае. Семь парашютистов в Майкопе (Республика Адыгея) совершат прыжок с портретами 14 своих погибших в годы войны родственников в окрестностях Мемориала Славы. В Южной Осетии в рядах «Бессмертного полка» впервые пронесут таблички с именами 1659 без вести пропавших на полях Великой Отечественной войны выходцев республики, чьи захоронения были обнаружены поисковиками. Участники акции в Волгограде впервые пронесут портреты фронтовиков, восстановленные студентами по старым фотографиями и описаниям родственников, а в Архангельске можно будет увидеть 100 портретов участников Северных конвоев. Шествие «Бессмертного полка» в Великом Новгороде возглавит отреставрированный грузовик ГАЗ-ММ, поднятый со дна реки Мста несколько лет назад на месте боев за освобождение города. Рекорды в честь победителей В рамках праздничной программы в регионах страны планируют установить несколько национальных рекордов.

Например, в городе Железноводске Ставропольского края из небольших треугольников ткани с именами участников войны сейчас дошивают самый большой в стране синий платочек. Его длинная сторона составит около 16 метров. На автопробеге в Ставрополе планируют собрать самую массовую в России автомобильную колонну из 7 тыс. машин, все они будут стилизованы под технику военных лет, либо украшены символикой Дня Победы. Спортсмены из Улан-Удэ устроят акцию «Рекорд Победы»: 15 участников, поочередно сменяя друг друга, выполнят 26 тыс. 298 подъемов 16-килограммовых гирь — по количеству мирных послевоенных дней после 9 мая 1945 года. Воздушный парад над Петербургом В Санкт-Петербурге впервые за всю историю города в День Победы пройдет воздушный парад, в котором примут участие более 40 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа.

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В 10:00 мск по Дворцовой площади проедут более 100 единиц боевой техники и пройдут свыше 4 тыс. военнослужащих. Днем в честь ветеранов будет проведена специальная церемония пуска фонтанов Петергофа — они взметнутся вверх под музыку песни «День Победы», которую исполнит оркестр «Преображенский». Над Большим каскадом будет дан фейерверк, после которого в небе появятся летчики «Невского аэроклуба», которые покажут фигуры высшего пилотажа над акваторией Финского залива. Юлия Самойлова споет в Севастополе Празднование 9 мая в Городе-герое Севастополе начнется с митинга и возложения цветов к Мемориальной стене. Затем в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоится концерт Мариинского театра. Ближе к вечеру на Приморском бульваре пройдет акция «Рио-Рита — радость Победы»: горожане в аутентичных костюмах будут танцевать под песни военных лет. Вечером на площади Нахимова состоится концерт, хедлайнером которого станет российская певица Юлия Самойлова. Она выступит в Севастополе в день первого полуфинала песенного конкурса «Евровидение», в котором представительница России не участвует из-за запрета на въезд в Киев. Экскурсии на боевые корабли и по местам славы Во многих городах России можно будет совершить экскурсию на военные объекты, посетить памятные места боевой славы или подержать в руках настоящее стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны.

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В Мурманске и Североморске будут открыты для посещения некоторые боевые корабли Северного флота. Моряки проведут экскурсантов по палубам кораблей и расскажут об их вооружении и оснащении. В Астрахани можно будет побывать на трех кораблях Каспийской флотилии. Свои двери откроют артиллерийский корабль «Волгодонск», новое спасательное судно-буксир и рейдовый водолазный катер. В Карачаево-Черкессии для туристов организуют тематические квесты, викторины и экскурсию в Гоначхирское ущелье, где в 1942 году шли бои за Клухорский перевал. Ретро-парад и исторические реконструкции В течение дня в регионах страны пройдет большое количество культурных и спортивных мероприятий. Так в Казани состоится парад ретро-автомобилей, в котором примет участие выставочный экспонат пожарной автоцистерны на шасси автомобиля ГАЗ-51А. В поселениях Ненецкого автономного округа проведут акцию «Блокадный хлеб», в рамках которой волонтеры будут раздавать желающим по 125-граммовому куску хлеба, испеченному по рецепту 1941 года. Порядка 120 участников военно-исторических клубов и энтузиастов реконструируют в Калининграде ход штурма форта «Фридрих Вильгельм III» в апреле 1945 года.

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