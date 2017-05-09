Как Россия отпразднует 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Традиционно в крупных городах страны состоятся военные парады и торжественные марши.
Традиционно в крупных городах страны состоятся военные парады и торжественные марши.
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Регионы России отметят 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника по всей стране пройдут военные парады, шествия «Бессмертного полка», памятные акции. Также планируется установить несколько рекордов в память о победителях.
Легендарные танки и новинки военной техники
Традиционно в крупных городах страны состоятся военные парады и торжественные марши.
Первыми начнут отмечать День Победы на Дальнем Востоке. Так, на Камчатке в параде Победы впервые примут участие пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион». В Хабаровске в параде примут участие свыше 1,7 тыс. человек, 87 единиц техники, в том числе 12 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны.
В Симферополе, который станет центром празднования Дня Победы в Крыму, перед зрителями, в частности, проедут пусковые установки систем противовоздушной обороны С-300, боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М». Парад Победы в
В Калининграде колонну военной техники возглавит легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме Кенигсберга в апреле 1945 года.
«Бессмертный полк» на земле и в воздухе
Общественная акция «Бессмертный полк» объединит миллионы жителей сотен населенных пунктов страны. В некоторых из них рассчитывают побить рекорды по численности участников и расширят формат мероприятия.
В Хабаровске организаторы ожидают, что к шествию присоединятся около 70 тыс. жителей. Впервые здесь состоится акция «Бессмертная эскадрилья», в рамках которой десять легкомоторных самолетов пролетят вдоль береговой линии Амура, а на фюзеляже каждого самолета планируется поместить фотографии военных летчиков, родившихся, работавших или служивших в Хабаровском крае.
Семь парашютистов в Майкопе (Республика Адыгея) совершат прыжок с портретами 14 своих погибших в годы войны родственников в окрестностях Мемориала Славы.
В Южной Осетии в рядах «Бессмертного полка» впервые пронесут таблички с именами 1659 без вести пропавших на полях Великой Отечественной войны выходцев республики, чьи захоронения были обнаружены поисковиками. Участники акции в Волгограде впервые пронесут портреты фронтовиков, восстановленные студентами по старым фотографиями и описаниям родственников, а в Архангельске можно будет увидеть 100 портретов участников Северных конвоев.
Шествие «Бессмертного полка» в Великом Новгороде возглавит отреставрированный грузовик
Рекорды в честь победителей
В рамках праздничной программы в регионах страны планируют установить несколько национальных рекордов.
Например, в городе Железноводске Ставропольского края из небольших треугольников ткани с именами участников войны сейчас дошивают самый большой в стране синий платочек. Его длинная сторона составит около 16 метров.
На автопробеге в Ставрополе планируют собрать самую массовую в России автомобильную колонну из 7 тыс. машин, все они будут стилизованы под технику военных лет, либо украшены символикой Дня Победы.
Спортсмены из
Воздушный парад над Петербургом
В
В 10:00 мск по Дворцовой площади проедут более 100 единиц боевой техники и пройдут свыше 4 тыс. военнослужащих. Днем в честь ветеранов будет проведена специальная церемония пуска фонтанов Петергофа — они взметнутся вверх под музыку песни «День Победы», которую исполнит оркестр «Преображенский». Над Большим каскадом будет дан фейерверк, после которого в небе появятся летчики «Невского аэроклуба», которые покажут фигуры высшего пилотажа над акваторией Финского залива.
Юлия Самойлова споет в Севастополе
Празднование 9 мая в
Вечером на площади Нахимова состоится концерт, хедлайнером которого станет российская певица Юлия Самойлова. Она выступит в Севастополе в день первого полуфинала песенного конкурса «Евровидение», в котором представительница России не участвует
Экскурсии на боевые корабли и по местам славы
Во многих городах России можно будет совершить экскурсию на военные объекты, посетить памятные места боевой славы или подержать в руках настоящее стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны.
В Мурманске и Североморске будут открыты для посещения некоторые боевые корабли Северного флота. Моряки проведут экскурсантов по палубам кораблей и расскажут об их вооружении и оснащении.
В Астрахани можно будет побывать на трех кораблях Каспийской флотилии. Свои двери откроют артиллерийский корабль «Волгодонск», новое спасательное
В
В течение дня в регионах страны пройдет большое количество культурных и спортивных мероприятий.
Так в Казани состоится парад
В поселениях Ненецкого автономного округа проведут акцию «Блокадный хлеб», в рамках которой волонтеры будут раздавать желающим по 125-граммовому куску хлеба, испеченному по рецепту 1941 года.
Порядка 120 участников
У подножия Мамаева кургана в Волгограде откроется Аллея России. Здесь высажено около 350 деревьев и кустарников. Аллея в память о солдатах, павших в Сталинградской битве, повторит географическое очертание реки Волги. Ее будут обрамлять 85 деревьев, что соответствует числу регионов России.
Легкоатлетические забеги, эстафеты пройдут в Магадане,
Погода будет капризной
Погода не будет баловать россиян в День Победы: практически во всех федеральных округах синоптики Гидрометцентра РФ ожидают дожди, а местами даже снег. Наиболее сильные осадки прогнозируются в Краснодарском и Ставропольском краях.
На
На севере Уральского и Сибирского федеральных округов ожидается около 4 градусов выше нуля, на юге — до плюс 19 градусов. На Дальнем Востоке от минус 1 градуса в северо- восточной части до плюс 20 градусов на юге.