Арктическая техника и «Юнармия» впервые примут участие в параде Победы в Москве
В этом году в параде участвуют около 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолета и вертолета.
В этом году в параде участвуют около 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолета и вертолета.
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Традиционный военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится на Красной площади в Москве. Несмотря на холодную и облачную погоду с осадками и ветром, парад начнется как обычно, в 10:00 по московскому времени, после боя кремлевских курантов.
В этом году в нем участвуют около 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолета и вертолета.
Кроме того, впервые в параде Победы примут участие отряды движения «Юнармия».
Президент на параде
Глава государства Владимир Путин 9 мая будет присутствовать на параде Победы на Красной площади.
Он примет доклад министра обороны Сергея Шойгу о готовности всех парадных расчетов, а также обратится ко всем россиянам в связи с праздником. Путин будет наблюдать за парадом вместе с другими представителями руководства страны и ветеранами.
Затем президент почтит память погибших в Великой Отечественной войне, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с главой государства в этой церемонии примут участие
В этот же день президент по традиции даст торжественный прием в Кремле в честь годовщины Победы.
Знамя Победы
Начало каждого парада Победы связано с одним из самых важных воинских ритуалов — выносом знамени Победы на Красную площадь. Под марш «Священная война» красный стяг, 72 года назад водруженный над Рейхстагом советскими воинами, по главной площади страны пронесут знаменные группы батальона почетного караула Преображенского полка.
Военный парад будет принимать министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутных войск
Юнармейцы в строю
Впервые в составе парадных расчетов по Красной площади промаршируют отряды юнармейцев, девушки — курсанты Военной академии связи имени Буденного и
Юноши и девушки из «Юнармии» пройдут вслед за самыми молодыми защитниками Отечества — воспитанниками Московского и Тверского суворовских военных училищ и Нахимовского
Тяжеловесы на брусчатке
За пешими «коробками» на Красную площадь, как всегда, выйдет военная техника.
По традиции откроет механизированную часть парада легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, за ним проследуют бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тигр», универсальные бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», боевая машина пехоты (БМП) на платформе «Курганец-25» и основная боевая машина пехоты БМП-3. За ними пойдет колонна современных танков — Т-14 «Армата» и основной боевой танк российской армии Т-72Б3. Артиллерия будет представлена межвидовым комплексом «Коалиция-СВ» и самоходными гаубицами «Мста-С», затем пройдут дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор- М2У».
Арктическая техника, которая в этом году впервые примет участие в параде Победы, будет представлена зенитным ракетным комплексом «Тор-М2ДТ» и зенитными
Крылья Победы
Завершит парад пролет самолетов и вертолетов над Красной площадью.
По словам главкома
По традиции воздушную колонну возглавит самый большой в мире
В параде примут участие стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС,
Музыка парада
Традиционно парад на Красной площади откроют барабанщики Московского
Во время парада военные музыканты исполнят более 40 военных маршей и музыкальных произведений, выстроенных в строго определенном порядке и подобранных под каждый вид и род войск. Заданный музыкантами темп поможет участникам пеших расчетов выдерживать чеканность каждого шага.
Новая форма
Одно из заметных новшеств парада — форма его участников. Так, у военнослужащих Общевойсковой академии парадные кители впервые пошиты с
В новую форму (синий жакет, белая юбка и сапоги) одеты и девушки — курсанты Военной академии связи имени Буденного и
По словам главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, по решению министра обороны в форме одежды участников парада «будут дополнения». «Форма одежды будет интересная», — пообещал ранее генерал.
Некоторые виды военной техники также впервые вышли в свет в новой «форме». Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и зенитный
Все вертолеты, участвующие в параде, также впервые в этом году окрашены в одинаковые ливреи защитного и голубого тонов. Новую окраску продемонстрируют и самолеты авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи»: кили (хвосты) истребителей перекрашены
«Изюминки» парада
Помимо новой арктической техники в наземной колонне, в авиационной части парада также появились изменения.
Знаменитая на весь мир авиагруппа «Русские витязи» впервые пройдет над главной площадью страны на новых самолетах Су-30СМ. Су-30 также заменят своих предшественников Су-27 в построении «Тактическое крыло» из десяти истребителей. Этот воздушный строй легко узнать по форме — летящие самолеты образуют большой треугольник, напоминающий наконечник стрелы.
Всех участников и зрителей парада ждет еще одно эффектное новшество — впервые строй самолетов сразу после прохода винтокрылых машин откроет ударная группа из пяти «стратегов» Дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь».
Мастерство в деталях
Тренировки пеших расчетов к параду Победы начинаются еще осенью, более чем за полгода до майских праздников. Выработать чеканный шаг по неровной брусчатке — лишь половина задачи. Основная сложность состоит в поддержании необходимого темпа, скорости и строгих ровных линий каждой «коробки».
В этом году по Красной площади пройдут 28 парадных расчетов, от 100 до 200 человек в каждой. Каждый военнослужащий делает более 100 шагов в минуту. Довольно быстро движется и техника в механизированной колонне, на расстоянии 30 метров друг от друга. Мастерство водителей заключается в том, чтобы вести каждую машину и танк «по линеечке», с одинаковой скоростью. Чтобы облегчить задачу расчетам, на брусчатку наносят специальную разметку, при этом вся гусеничная техника на параде Победы традиционно «обувается» в специальные накладки, чтобы не испортить асфальт в городе.
Одна из самых трудных задач на параде Победы стоит перед летчиками — вертолеты будут проходить над центром столицы на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей, транспортников и «стратегов» высота пролета составит от 300 до 500 метров, а скорость — около 500 километров в час. При этом пилоты должны строго соблюдать время подлета к Красной площади, расстояния между воздушными судами в одном строю и интервалы между группами. Полет над городом всегда осложняется сильной «болтанкой» — смешиванием теплых и холодных потоков воздуха, в которых воздушное судно ведет себя нестабильно.
Бессмертный полк
Продолжит парад Победы акция «Бессмертный полк». Жители Москвы примут участие в масштабном шествии по центру города с портретами героев и участников войны в руках. Таким образом все желающие москвичи и гости столицы приобщатся к празднику Великой Победы и сохранят для детей и внуков память о подвигах дедов и прадедов, отстоявших свободу. Такие же шествия пройдут в этот день в десятках городов по всей стране.
По данным ВЦИОМ, практически все жители России (96%) положительно относятся к акции «Бессмертный полк», которая проводится в российских и зарубежных городах в ознаменование Дня Победы.