Казахстан празднует День Победы

Концертные программы с исполнением песен военных лет пройдут 9 мая на Городской площади и в Студенческом парке. Различные мероприятия в рамках празднования Дня Победы запланированы во всех учреждениях культуры столицы: в библиотеках, музеях, театрах пройдут тематические выставки, уроки мужества, концерты и спектакли. С 6 по 9 мая в Астане проходит ежегодная патриотическая акция «Лента Победы», направленная на сохранение памяти о героических годах ВОВ. Организаторы акции раздают горожанам ленту, введенную в Казахстане в целях создания казахстанского варианта символа празднования Дня Победы, органично сочетающего цветовую гамму государственного флага республики.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, на сегодня в республике проживает 2 776 участников и инвалидов ВОВ, 157 679 тружеников тыла, 194 переживших блокаду Ленинграда, 487 несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 7 806 жен умерших инвалидов ВОВ, 80 не вступивших в повторный брак супругов военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) во время ВОВ, 778 других категорий граждан, внесших вклад в Победу. В Астане в этот день состоится ежегодная церемония возложения «гирлянд Славы» к монументу «Отан коргаушылар» (Защитники Отечества). В Студенческом парке будет развернут городок, где установят 11 армейских палаток, здесь также будет накрыт праздничный стол для ветеранов войны и тружеников тыла.

«День Победы — праздник, объединяющий все поколения казахстанцев. В нашей стране сложилась традиция, когда в День Победы проходит широкомасштабная акция по раздаче георгиевских ленточек как символа победы над фашизмом. Традиция должна была найти свое достойное продолжение, поэтому и был создан казахстанский вариант символа празднования Дня Победы, отражающего цветовую гамму государственного флага Республики», — отметили организаторы акции.

Казахстанская лента Победы выполнена в небесно-голубом цвете с полоской и элементами национального орнамента золотистого цвета по центру. По краям ленты размещается изображение ордена Отечественной войны, что символизирует отвагу и мужество казахстанского народа, проявленные в Великой Отечественной войне. Лента прикрепляется значком с изображением георгиевской ленты и надписью «9 Мамыр — Жеңіс күні.1941−1945 жылдар» (9 Мая — День Победы. 1941−1945 годы). В Алматы в 10.00 на площади перед Вечным Огнем в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев пройдет церемония возложения цветов к Мемориалу славы. В торжественном мероприятии примут участие ветераны ВОВ, рота почетного караула, военно-духовой оркестр. В ходе церемонии жители города почтут память павших минутой молчания, после чего состоится торжественное прохождение роты почетного караула и праздничный концерт.