Казахстан празднует День Победы
Во вторник, 9 мая, в Казахстане пройдут праздничные мероприятия, посвященные 72-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), передает РИА Новости.
Во вторник, 9 мая, в Казахстане пройдут праздничные мероприятия, посвященные 72-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), передает РИА Новости.
По информации Министерства труда и социальной защиты населения, на сегодня в республике проживает 2 776 участников и инвалидов ВОВ, 157 679 тружеников тыла, 194 переживших блокаду Ленинграда, 487 несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 7 806 жен умерших инвалидов ВОВ, 80 не вступивших в повторный брак супругов военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) во время ВОВ, 778 других категорий граждан, внесших вклад в Победу. В Астане в этот день состоится ежегодная церемония возложения «гирлянд Славы» к монументу «Отан коргаушылар» (Защитники Отечества). В Студенческом парке будет развернут городок, где установят 11 армейских палаток, здесь также будет накрыт праздничный стол для ветеранов войны и тружеников тыла.
Концертные программы с исполнением песен военных лет пройдут 9 мая на Городской площади и в Студенческом парке. Различные мероприятия в рамках празднования Дня Победы запланированы во всех учреждениях культуры столицы: в библиотеках, музеях, театрах пройдут тематические выставки, уроки мужества, концерты и спектакли. С 6 по 9 мая в Астане проходит ежегодная патриотическая акция «Лента Победы», направленная на сохранение памяти о героических годах ВОВ. Организаторы акции раздают горожанам ленту, введенную в Казахстане в целях создания казахстанского варианта символа празднования Дня Победы, органично сочетающего цветовую гамму государственного флага республики.
«День Победы — праздник, объединяющий все поколения казахстанцев. В нашей стране сложилась традиция, когда в День Победы проходит широкомасштабная акция по раздаче георгиевских ленточек как символа победы над фашизмом. Традиция должна была найти свое достойное продолжение, поэтому и был создан казахстанский вариант символа празднования Дня Победы, отражающего цветовую гамму государственного флага Республики», — отметили организаторы акции.
Казахстанская лента Победы выполнена в
Вечером на площади «Астана» в Алматы состоится праздничный концерт, в ходе которого прозвучат песни военных лет: «Поклонимся» в исполнении Олега Татамирова, Талгата Кузембаева, Игоря Благодарного, «Память» в исполнении Алексея Тимофеева, песню «Тальяночка» исполнит квартет «ill-Canto», Жанна Орынбасарова споет «Катюшу», Толкын Забирова исполнит «Анатуралы баллада». Также артисты споют композиции «Сагадат», «Темная ночь», «На безымянной высоте» и другие. В этот же день во многих крупных городах Казахстана пройдет патриотическая акция «Бессмертный полк», в рамках которой потомки участников Великой Отечественной войны пройдут маршем с целью почтить память своих родных. Завершится праздник в Астане и Алматы праздничным салютом. В Астане салют будет произведен артиллерийскими залпами из 76-миллиметровых пушек, которые