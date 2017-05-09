Младшая дочь Трампа переедет в Вашингтон
Сын американского лидера Эрик Трамп также сообщил, что его сестра будет учиться недалеко от Белого дома.
Сын американского лидера Эрик Трамп также сообщил, что его сестра будет учиться недалеко от Белого дома.
«Джорджтаунский университет — это школа, сыгравшая огромную роль в моем личном и профессиональном становлении», — отметил Эрик. «Я горжусь Тиффани и ее успехами. Она замечательная молодая женщина, прекрасная сестра, у нее большое будущее», — добавил предприниматель, который вместе со старшим братом проживают в
23-летняя Тиффани Трамп ранее в этом году окончила Университет штата Пенсильвания. Она не старалась афишировать себя во время предвыборной кампании в США в прошлом году. Помимо нескольких митингов в Пенсильвании, девушка выступила на съезде Республиканской партии в Кливленде (штат Огайо) и, по мнению наблюдателей, оставила о себе благоприятное впечатление среди избирателей. На прошлой неделе она сопровождала отца на борту авианосца Intrepid в
У Трампа пятеро детей от трех браков — Дональд (1977), Иванка (1981) и Эрик (1984), Тиффани (1993) и Бэррон (2006). 35-летняя Иванка первой перебралась жить в Вашингтон, ее муж Джаред Кушнер является старшим советником главы государства. Наряду с сыновьями президента Эриком и