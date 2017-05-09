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04:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днем Великой Победы

Полпред президента в ДФО отметил, что в годы войны обстановка на Дальнем Востоке была не менее серьезной, чем на Западном фронте.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 мая, PrimaMedia.

Вице-премьер российского правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поздравил жителей Дальнего Востока с Днем Победы. ИА PrimaMedia публикует полный текст поздравления без изменений и дополнений.

«От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!

В этот день мы отдаем дань уважения всем тем, кто героически защищал нашу Родину. Тем, кто пережил страшные времена, чья воля к победе и стремление сделать жизнь потомков мирной стали примером доблести и патриотизма для всех нас.

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В годы войны обстановка на Дальнем Востоке была не менее серьезной, чем на Западном фронте. Агрессивный милитаризм Японии не оставлял сомнений в возможности начала боевых действий. В то время как границы держались под строжайшим контролем, для обеспечения боеготовности всей страны в тылу работали фабрики и заводы. Миллионы дальневосточников ушли на фронт.

Перед лицом одной из сильнейших армий ХХ века Вы смогли отстоять целостность нашей страны. Мы сохраним память о Вашем подвиге. Сегодня мы стремимся вернуть Дальнему Востоку славу, достойную Вас.

Искренне желаю благополучия и мира Вам и Вашим близким!, — сказал Юрий Трутнев.

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