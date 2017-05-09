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04:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Центр Владивостока перекрыли на время празднования Дня Победы

Ограничения продлятся до 15.00.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 мая, PrimaMedia.

Во вторник, 9 мая, во Владивостоке ограничены парковка и движение автотранспорта на время празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По центральной улице города — Светланской пройдет парад, в котором участвует 1,5 тысячи человек и порядка 50 единиц боевой техники. Основные ограничения продлятся до 15.00, сообщает ИА PrimaMedia.

Движение и парковка транспортных средств будут запрещены на следующих участках автомобильных дорог:

Парковка и движение машин по улице Корабельная Набережная и по Светланскому переулку будут ограничены с 6.00 до 16.00 (на карте отмечено фиолетовым цветом).

Желающим полюбоваться праздничным салютом нужно будет заранее продумать маршрут, так как вечером также запланировано введение ограничений на некоторых дорогах. Так, движение и парковка будут запрещены с 21.30 до 23.00.

Отметим, для удобства автомобилистов на протяжении всего дня будет организован объезд по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

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