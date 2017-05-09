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02:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

На ирландский остров неожиданно вернулся песчаный пляж

Песчаный пляж на ирландском острове Акилл, исчезнувший более 30 лет назад, неожиданно появился снова.

Песчаный пляж на ирландском острове Акилл, исчезнувший более 30 лет назад, неожиданно появился снова.

Песок с берега острова у западного побережья Ирландии полностью смыло после штормов в 1984 году — на этом месте остались лишь камни.

Однако всего лишь за несколько дней в апреле Атлантический океан вернул все похищенное — приливом на берег выбросило тысячи тонн песка на берег. В результате появился новый песчаный пляж длиной 300 метров.

Эммет Кэллахан из местного туристического бюро рассказал Би-би-си, что местные жители в восторге от произошедшего.

Вчера у нас в деревне был транспортный коллапс, люди приезжали со всей Ирландии и Британии, чтобы посмотреть на наш новый пляж.
Эммет Кэллахан
Представитель местного туристического бюро

«Люди здесь рассказывали о том, как раньше проводили время на пляже и как им нравилось бывать там детьми, а теперь они здесь со своими детьми — это невероятно», — сказал Кэллахан.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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