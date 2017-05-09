На ирландский остров неожиданно вернулся песчаный пляж

Песчаный пляж на ирландском острове Акилл, исчезнувший более 30 лет назад, неожиданно появился снова.

Песок с берега острова у западного побережья Ирландии полностью смыло после штормов в 1984 году — на этом месте остались лишь камни.

Однако всего лишь за несколько дней в апреле Атлантический океан вернул все похищенное — приливом на берег выбросило тысячи тонн песка на берег. В результате появился новый песчаный пляж длиной 300 метров.