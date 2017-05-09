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04:27 (мск), источник: Newslab.ru

Полеты истребителей и праздничный салют: День Победы в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 9 мая.

Источник: AP 2017

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 9 мая. Празднование 72-й годовщины Победы начнется в 10:00 с митинга и возложения венков и цветов к Вечному огню у мемориала Победы (Дудинская, 2А).

С 11:30 до 12:30 на площади Революции торжественно пройдет военная техника, воинские части и подразделения силовых структур, учебных заведений и общественных организаций края.

В 12:15 красноярцы увидят демонстрационные полеты истребителей-перехватчиков МиГ-31 и боевых вертолётов Ми-8.

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С 12:00 на перекрестке улиц Мира и Дзержинского будет формироваться колонна всенародной акции «Бессмертный полк». Она начнет движение в 13:00 по проспекту Мира в сторону БКЗ, где пройдет праздничный концерт.

Концерт в рамках всероссийской акции «Вокзалы Победы» начнется и на перроне железнодорожного вокзала в 12:30, рядом с паровозом-памятником «Серго Орджоникидзе». В программе — знаменитые песни 30-х и 40-х годов.

В 15:00 на Площади Мира пройдет 52-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Маршрут из 13 этапов общей протяженностью 5500 метров протянется от Триумфальной арки до ул. Горького. Для зрителей будет организована праздничная культурная программа, бесплатная полевая кухня: сладкий чай и гречневая каша.

В Спортивном комплексе «Арена. Север» состоится баскетбольный матч Единой Лиги ВТБ между командами «Енисей» — «Химки». Начало в 16:00.

В рамках празднования Дня Победы, на главной сцене Центрального парка пройдет ежегодный музыкальный марафон. Красноярские музыканты и поэты исполнят песни и произведения военных лет, а также свои композиции и стихи. Начало в 17:00.

В Театре оперы и балета прозу Астафьева прочтет народный артист России Сергей Гармаш. «Последний поклон» Виктора Астафьева — масштабный цикл автобиографических рассказов и повестей о трудном, голодном, но прекрасном деревенском детстве. Начало в 18:00.

Основная концертная программа ожидается на Театральной площади с 19:30 до 22:45. Сразу после концерта в небо запустят праздничный салют из двух точек: на острове Татышев (район ТЦ «Июнь») и акватории реки Енисей (баржа) напротив театра оперы и балета.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ждет облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 11 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

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