Евровидение-2017: Участники первого полуфинала провели генеральную репетицию

На сцене Международного выставочного центра состоялась генеральная репетиция для участников первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2017.

В первом полуфинале, который пройдет 9 мая, будут принимать участие конкурсанты от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бальгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Груции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии. Также в репетиции принимал участие конкурсант от Италии.

Напомним, что страны «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и Украина, как хозяйка Евровидения-2017, попадают в финал конкурса автоматически.