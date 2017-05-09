Евровидение-2017: Участники первого полуфинала провели генеральную репетицию
Первый полуфинал Евровидения-2017 пройдет в среду, 9 мая.
Первый полуфинал Евровидения-2017 пройдет в среду, 9 мая.
На сцене Международного выставочного центра состоялась генеральная репетиция для участников первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2017.
В первом полуфинале, который пройдет 9 мая, будут принимать участие конкурсанты от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бальгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Груции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии. Также в репетиции принимал участие конкурсант от Италии.
Напомним, что страны «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и Украина, как хозяйка Евровидения-2017, попадают в финал конкурса автоматически.
Ранее сегодня
Отметим, мы проведем