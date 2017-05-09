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07:28 (мск), источник: 112.ua

Евровидение-2017: Участники первого полуфинала провели генеральную репетицию

Первый полуфинал Евровидения-2017 пройдет в среду, 9 мая.

Источник: 112.ua

На сцене Международного выставочного центра состоялась генеральная репетиция для участников первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2017.

В первом полуфинале, который пройдет 9 мая, будут принимать участие конкурсанты от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бальгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Груции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии. Также в репетиции принимал участие конкурсант от Италии.

Напомним, что страны «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и Украина, как хозяйка Евровидения-2017, попадают в финал конкурса автоматически.

Ранее сегодня PR-директор украинской певицы Джамалы Денис Козловский сообщил, что победительнице песенного конкурса Евровидение-2016 запретили вчера выходить на красную дорожку.

Отметим, мы проведем онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2017, который состоится 9 мая.

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