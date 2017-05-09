Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Ицхак Адизес: главная беда России может привести к "взрыву"
В школах Екатеринбурга детей поделили на бедных и богатых
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
9Юбилей Корейской народной армии
14События недели в фотографиях
12Бал Met Gala 2017
04:34 (мск), источник: АиФ Красноярск

На некоторых улицах Красноярска сегодня ограничено движение транспорта

Водителей просят обратить внимание на изменения в схеме движения и по-возможности, пользоваться общественным транспортом.

Схема временного ограничения движения автомобильного транспорта опубликована на сайте администрации города.

Сегодня, 9 мая, в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Красноярске будут запрещены проезд и парковка транспорта на некоторых городских улицах. Движение транспорта будет полностью перекрыто по следующим адресам:

Кировский район:

— по ул. Академика Вавилова от дома № 48 до дома № 90 с 6:00 до 16:00 09.05.2017;.

— по пер. Якорный, пер. Вузовский, ул. Шелковая, ул. Западная от пр. им. газеты «Красноярский рабочий» до ул. Семафорная с 6:00 до 16:00 09.05.2017;.

Ленинский район:

— по ул. Юности от ул. Центральный проезд до ул. Спортивный проезд с 9:00 до 14:00 09.05.2017;.

— по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от Административного проезда до пер. Сибирский с 9:00 до 12:00 09.05.2017;.

— по ул. Спортивный проезд, ул. Инструментальная от ул. Юности до пр. им. газеты «Красноярский рабочий» с 9:00 до 12:00 09.05.2017;.

— по ул. Чайковского от ул. Юности до ул. Московская с 10:00 до 11:00 09.05.2017;.

— по ул. Астраханская от дома № 9 до ул. Московская с 10:00 до 11:00 09.05.2017;.

— по ул. Коломенская от дома № 18 до ул. Московская с 10:00 до 11:00 09.05.2017;.

Октябрьский район:

— на парковке и на площади перед МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) с 09:00 до 16:00 05.05.2017;.

— по проездам вдоль периметра здания, на парковке и на площади МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) 09.05.2017 с 09:00 до 16:30;.

Свердловский район:

— по ул. 60 лет Октября от дома № 57 до переулка Водометный с 07:30 до 12:00 09.05.2017,

— по проездам вдоль бульвара «Зеленый» от ул. Свердловская до ул. 60 лет Октября с 08:00 до 12:00 09.05.2017,

— по ул. 60 лет Октября от дома № 43 до дома № 54, проездам вдоль периметра площади Свердлова, пер. Афонтовский с 12:00 до 16:00 09.05.2017,

Советский район:

— по ул. Дудинская на участке от дома № 12а до ул. Шахтеров и по ул. Андрея Дубенского на участке от ул. Соревнования до ул. Игарская с 09:00 до 11:30 09.05.2017,

— по ул. Новгородская и ул. Тельмана на участке от пр. Ульяновский (в районе дома № 15) до ул. Новгородская, 8 с 09:00 до 16:00 09.05.2017,

Центральный и Железнодорожный район:

— по ул. Карла Маркса на участке от ул. Робеспьера до ул. Кирова с 07:00 до 14:00 09.05.2017;.

— по пр. Мира на участке от ул. Декабристов до площади Мира с 09:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Каратанова, ул. 9 Января, ул. Парижской Коммуны от ул. Ленина до ул. Карла Маркса с 09:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по проезду вдоль здания Правительства Красноярского края и ул. Обороны на участке от ул. Ленина до пр. Мира с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Перенсона, ул. Кирова, ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Дзержинского, ул. Декабристов на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса, с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Горького от ул. Бограда до ул. Ленина с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Вейнбаума на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Сурикова на участке от ул. Карла Маркса до ул. Игарская с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Бограда на участке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона с 06:00 до 23:45 09.05.2017.

Напомним, что в эти праздничные выходные сотрудники полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» проводят массовые проверки водителей на состояние опьянения. Масштабный контроль трезвости автомобилистов проходит во всех районах города. Под пристальным вниманием инспекторов ДПС места отдыха красноярцев, выезды и въезды краевой центр, а также дороги, ведущие к дачным массивам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пора жарить шашлыки. Рецепты вкусных маринадов
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
В МИД сообщили главную тему встречи Лаврова и Тиллерсона
Как Россия отпразднует 72-ю годовщину Победы
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
На граффити с Чавесом в NY появился призыв о помощи Венесуэле
Северный вокзал в Париже эвакуирован
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь