На некоторых улицах Красноярска сегодня ограничено движение транспорта

Схема временного ограничения движения автомобильного транспорта опубликована на сайте администрации города.

Сегодня, 9 мая, в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Красноярске будут запрещены проезд и парковка транспорта на некоторых городских улицах. Движение транспорта будет полностью перекрыто по следующим адресам:

Кировский район:

— по ул. Академика Вавилова от дома № 48 до дома № 90 с 6:00 до 16:00 09.05.2017;.

— по пер. Якорный, пер. Вузовский, ул. Шелковая, ул. Западная от пр. им. газеты «Красноярский рабочий» до ул. Семафорная с 6:00 до 16:00 09.05.2017;.

Ленинский район:

— по ул. Юности от ул. Центральный проезд до ул. Спортивный проезд с 9:00 до 14:00 09.05.2017;.

— по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от Административного проезда до пер. Сибирский с 9:00 до 12:00 09.05.2017;.

— по ул. Спортивный проезд, ул. Инструментальная от ул. Юности до пр. им. газеты «Красноярский рабочий» с 9:00 до 12:00 09.05.2017;.

— по ул. Чайковского от ул. Юности до ул. Московская с 10:00 до 11:00 09.05.2017;.

— по ул. Астраханская от дома № 9 до ул. Московская с 10:00 до 11:00 09.05.2017;.

— по ул. Коломенская от дома № 18 до ул. Московская с 10:00 до 11:00 09.05.2017;.

Октябрьский район:

— на парковке и на площади перед МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) с 09:00 до 16:00 05.05.2017;.

— по проездам вдоль периметра здания, на парковке и на площади МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) 09.05.2017 с 09:00 до 16:30;.

Свердловский район:

— по ул. 60 лет Октября от дома № 57 до переулка Водометный с 07:30 до 12:00 09.05.2017,

— по проездам вдоль бульвара «Зеленый» от ул. Свердловская до ул. 60 лет Октября с 08:00 до 12:00 09.05.2017,

— по ул. 60 лет Октября от дома № 43 до дома № 54, проездам вдоль периметра площади Свердлова, пер. Афонтовский с 12:00 до 16:00 09.05.2017,

Советский район:

— по ул. Дудинская на участке от дома № 12а до ул. Шахтеров и по ул. Андрея Дубенского на участке от ул. Соревнования до ул. Игарская с 09:00 до 11:30 09.05.2017,

— по ул. Новгородская и ул. Тельмана на участке от пр. Ульяновский (в районе дома № 15) до ул. Новгородская, 8 с 09:00 до 16:00 09.05.2017,

Центральный и Железнодорожный район:

— по ул. Карла Маркса на участке от ул. Робеспьера до ул. Кирова с 07:00 до 14:00 09.05.2017;.

— по пр. Мира на участке от ул. Декабристов до площади Мира с 09:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Каратанова, ул. 9 Января, ул. Парижской Коммуны от ул. Ленина до ул. Карла Маркса с 09:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по проезду вдоль здания Правительства Красноярского края и ул. Обороны на участке от ул. Ленина до пр. Мира с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Перенсона, ул. Кирова, ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Дзержинского, ул. Декабристов на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса, с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Горького от ул. Бограда до ул. Ленина с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Вейнбаума на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Сурикова на участке от ул. Карла Маркса до ул. Игарская с 06:00 до 19:00 09.05.2017;.

— по ул. Бограда на участке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона с 06:00 до 23:45 09.05.2017.

Напомним, что в эти праздничные выходные сотрудники полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» проводят массовые проверки водителей на состояние опьянения. Масштабный контроль трезвости автомобилистов проходит во всех районах города. Под пристальным вниманием инспекторов ДПС места отдыха красноярцев, выезды и въезды краевой центр, а также дороги, ведущие к дачным массивам.