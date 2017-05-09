От парада до салюта: День Победы в Перми

Здесь зрителям представят театрализованное шоу с тысячной массовкой артистов и военное шествие с участием курсантов Кремлевского полка, боевой техники и пролетом истребителей МИГ.

Сразу после парад традиционно продолжит «Бессмертный полк». Люди пройдут с портретами своих дедов и прадедов, не доживших до сегодняшнего 9 мая. Все действие целиком будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Россия 24» с 10.00 до 12.00, интернет-трансляция будет доступна на нашем сайте www.t7-inform.ru.

Вход на площадь для зрителей будет организован в пяти точках, оборудованных металлодетекторами: на перекрестке улиц Пушкина и Комсомольского проспекта, на перекрестке улиц Пермской и Комсомольского проспекта, на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева, на перекрестке улиц Екатерининской и Куйбышева, а также у скульптуры «Легенда о пермском медведе» напротив ЦУМа.