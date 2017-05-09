Рустэм Хамитов поздравил ветеранов с Днем Победы
УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил ветеранов республики с Днём Победы.
УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил ветеранов республики с Днём Победы.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая в истории нашей страны — священная дата. Это праздник воинской славы, доблести и мужества, стойкости и патриотизма нашего народа.
В эти дни самые тёплые и искренние слова глубокой признательности адресованы вам, дорогие ветераны. Вы отстояли свободу Родины, освободили мир от фашизма, восстановили разрушенное хозяйство, добросовестно трудились в мирные дни, вдохновили детей, внуков и правнуков на новые свершения.
В нашей исторической памяти на века будут сохранены имена тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество.
От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! Долгих вам лет жизни и мирного неба! С Днём Победы!.