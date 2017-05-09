Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 9 мая
На западе, юге,
На западе, юге,
АСТАНА, 9 мая — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщила
В Кызылординской области ожидается местами гроза, пыльная буря, усиление ветра — 15−20, днем порывы — 25 м/с.
В Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, утром и днем в Костанайской областях местами ожидается гроза, усиление ветра — 15−20 м/с.
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Днем в Акмолинской, Карагандинской, ночью и утром в
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