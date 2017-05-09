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07:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 9 мая

На западе, юге, северо-западе страны пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге — с пыльной бурей, на севере в ночные и утренние часы ожидаются туманы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 мая — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Кызылординской области ожидается местами гроза, пыльная буря, усиление ветра — 15−20, днем порывы — 25 м/с.

В Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, утром и днем в Костанайской областях местами ожидается гроза, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра — 15−20 м/с, ночью и утром туман.

Днем в Акмолинской, Карагандинской, ночью и утром в Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер — 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза.

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