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05:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке состоялся парад, посвященный Дню Победы (фото)

Парад войск владивостокского гарнизона посвящённый 72-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, прошел сегодня во Владивостоке. Об этом сообщает ИА «Дейта».

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6
фотографий
6
фотографий

В параде приняли участие Подразделения Тихоокеанского флота, а так же представители российских силовых структур. Всего в параде приняли участие около полутора тысяч военнослужащих и пятьдесят единиц боевой техники. По улице Светланская в районе площади Борцов за власть Советов прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые машины РСЗО «Град», зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ» и С-300ПС, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также другая боевая техника.

После военного парада началась акция «Бессмертный полк», участник которой пронесли портреты своих родственников, сражавшихся за Родину в ходе Великой Отечественной войны.

Улугбек Тимуридов.

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