Во Владивостоке состоялся парад, посвященный Дню Победы (фото)

В параде приняли участие Подразделения Тихоокеанского флота, а так же представители российских силовых структур. Всего в параде приняли участие около полутора тысяч военнослужащих и пятьдесят единиц боевой техники. По улице Светланская в районе площади Борцов за власть Советов прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые машины РСЗО «Град», зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ» и С-300ПС, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также другая боевая техника.

После военного парада началась акция «Бессмертный полк», участник которой пронесли портреты своих родственников, сражавшихся за Родину в ходе Великой Отечественной войны.

Улугбек Тимуридов.