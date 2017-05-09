Ретроавтомобили проехали по Тихой в честь Дня Победы

Владивосток, 9 мая, PrimaMedia.

В честь Дня Победы по улицам в районе Тихой сегодня проехались ретроавтомобили Владивостокского музея автомотостарины. Горожане смогли увидеть легендарный грузовик «полуторку», ЗиС-5 и многие другие экспонаты, сообщает ИА PrimaMedia.

Те, кому не посчастливилось увидеть автопробег, могут посмотреть автомобили в музее по адресу Сахалинская, 2а. Он открыт сегодня до 18.00.