Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в День Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сырая, ветреная и холодная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в День Победы в Московском регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Москве температура воздуха составит 5−7 градусов тепла, по области будет от 3 до 8 градусов выше ноля, ветер северный до 7−12 м/с.