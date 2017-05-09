Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в День Победы
Температура воздуха в столице составит 5−7 градусов тепла.
Температура воздуха в столице составит 5−7 градусов тепла.
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сырая, ветреная и холодная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в День Победы в Московском регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Днем будет облачно с прояснениями, прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки — дождь, мокрый снег.
В Москве температура воздуха составит 5−7 градусов тепла, по области будет от 3 до 8 градусов выше ноля, ветер северный до 7−12 м/с.
В среду, 10 мая, ожидается переменная облачность, ночью — без осадков, днем по области местами не исключен небольшой дождь. Температура ночью в Москве составит ноль — минус 2 градуса, по области будет до 5 градусов мороза. Днем в Москве воздух прогреется до 8−10 градусов, по области будет от плюс 5 до плюс 10 градусов. Ветер ночью северный и