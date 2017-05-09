Все реки Иркутской области вскрылись ото льда — МЧС

Все реки Приангарья вскрылись ото льда — в регионе наблюдается стабильная паводковая обстановка. Оперативные группы направлены в места постоянной дислокации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Подтопленных населенных пунктов и объектов инфраструктуры во время паводкоопасного сезона не зарегистрировано. Аэровизуальная разведка затороопасных участков по рекам Нижняя Тунгуска и Непа показала, что риска заторов льда нет.

«Оперативная группа Главного управления МЧС России по Иркутской области, сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда и Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы успешно завершили работу в поселках Токма, Ерема, Подволошино и Петропавловское», — сообщили в пресс-службе.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на реках области преимущественно наблюдается понижение уровня воды. Река Лена на территории региона практически очистилась ото льда. Уровни воды ниже критических отметок.