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06:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Все реки Иркутской области вскрылись ото льда — МЧС

Стабильная паводковая обстановка отмечается на территории региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Все реки Приангарья вскрылись ото льда — в регионе наблюдается стабильная паводковая обстановка. Оперативные группы направлены в места постоянной дислокации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Подтопленных населенных пунктов и объектов инфраструктуры во время паводкоопасного сезона не зарегистрировано. Аэровизуальная разведка затороопасных участков по рекам Нижняя Тунгуска и Непа показала, что риска заторов льда нет.

«Оперативная группа Главного управления МЧС России по Иркутской области, сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда и Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы успешно завершили работу в поселках Токма, Ерема, Подволошино и Петропавловское», — сообщили в пресс-службе.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на реках области преимущественно наблюдается понижение уровня воды. Река Лена на территории региона практически очистилась ото льда. Уровни воды ниже критических отметок.

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