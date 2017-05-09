С середины недели во Владивостоке зарядят дожди
Сегодня, 9 мая, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае без осадков. Ветер
Сегодня, 9 мая, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае без осадков. Ветер
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру», завтра во Владивостоке температура воздуха днем составит 14−16 градусов при умеренном ветре. А уже в четверг, 11 мая, погода ухудшится. Утренний туман днем сменит облачность, а вечером начнется небольшой дождь. Осадки с грозой ожидаются до конца недели, наиболее интенсивные — в пятницу, при сильном ветре.