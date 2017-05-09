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13:38 (мск), источник: Вести Приморье

С середины недели во Владивостоке зарядят дожди

Сегодня, 9 мая, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +13…+28 °C.

Источник: Вести Приморье

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +14…+17 °C.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру», завтра во Владивостоке температура воздуха днем составит 14−16 градусов при умеренном ветре. А уже в четверг, 11 мая, погода ухудшится. Утренний туман днем сменит облачность, а вечером начнется небольшой дождь. Осадки с грозой ожидаются до конца недели, наиболее интенсивные — в пятницу, при сильном ветре.

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