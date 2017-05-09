В центре Алматы 9 мая ограничат движение
Во время прохождения по улицам мегаполиса «Бессмертного полка» движение в центре будет ограничено, сообщает полиция Алматы.
Во время прохождения по улицам мегаполиса «Бессмертного полка» движение в центре будет ограничено, сообщает полиция Алматы.
С 11.30 и до окончания шествия движение автотранспорта по перечисленным ниже улицам будет запрещено: по улице Толе би от площади Астана до проспекта Достык, по Достык вниз до Казыбек би, по Казыбек би до Зенкова и от Зенкова до монумента
Полиция Алматы просит автолюбителей заранее планировать маршрут с учетом этой информации и отнестись с пониманием к мероприятиям, посвященным Дню Победы.
Также сообщается, что движение по площади Астана (известной в народе как Старая площадь) перекрыто 9 мая весь день — с полуночи и до окончания праздничных мероприятий.