Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
В Москве построят 49 станций метро за три года
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
14События недели в фотографиях
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
07:15 (мск), источник: 365info.kz

В центре Алматы 9 мая ограничат движение

Во время прохождения по улицам мегаполиса «Бессмертного полка» движение в центре будет ограничено, сообщает полиция Алматы.

Источник: 365info.kz

С 11.30 и до окончания шествия движение автотранспорта по перечисленным ниже улицам будет запрещено: по улице Толе би от площади Астана до проспекта Достык, по Достык вниз до Казыбек би, по Казыбек би до Зенкова и от Зенкова до монумента Воинам-интернационалистам.

Полиция Алматы просит автолюбителей заранее планировать маршрут с учетом этой информации и отнестись с пониманием к мероприятиям, посвященным Дню Победы.

Также сообщается, что движение по площади Астана (известной в народе как Старая площадь) перекрыто 9 мая весь день — с полуночи и до окончания праздничных мероприятий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Где в Казахстане не воруют невест
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Как Россия отпразднует 72-ю годовщину Победы
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
На граффити с Чавесом в NY появился призыв о помощи Венесуэле
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь