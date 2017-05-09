9 мая в Омске ограничено движение транспорта

В связи с празднованием 72-й годовщины Великой Победы в центре Омска ограничено движение транспорта, сообщает портал городской администрации.

В частности, в связи с проведением акции «Бессмертный полк» с 11.00 до 18.00 будут перекрыты:

улица Красный Путь (на участке от улицы Кемеровской до улицы Интернациональной);

улица Фрунзе (на участке от улицы Герцена до моста имени 60-летия Победы);

улица Орджоникидзе (на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной);

улица Чапаева (на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь);

улица Коммунистическая (на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь);

улица Интернациональная (на участке от улицы Герцена до улицы Красный Путь);

улица Ленина (на участке от улицы Интернациональной до улицы Масленникова, включая Соборную площадь);

Банковский переулок (на участке от улицы Певцова до Соборной площади);

улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до улицы Красина);

улица Тарская (на участке от улицы Ленина до улицы Красина);

улица Герцена (на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы);

улица Думская (на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина);

улица Щербанева (на участке от улицы Бударина до улицы Ленина);

улица Партизанская (на участке от улицы Ленина до улицы Некрасова);

улица Лермонтова (на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина);

улица Броз Тито (на участке от улицы Ильинской до улицы Ленина);

улица Чкалова (на участке от улицы Ильинской до улицы Ленина);

Иртышская набережная (на участке от Ленинградского моста до улицы Циолковского);

автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади;

автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 2 по Ленинградской площади.

Также для проведения шествия Коммунистической партии Российской Федерации с 11.00 до 11.45 будет перекрыто движение на следующих участках:

автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади;

правая сторона Ленинградского моста на участке от Ленинградской площади в направлении улицы Енисейской до остановки общественного транспорта «Парк Победы»;

Ленинградский мост на участке улично-дорожной сети в районе остановки общественного транспорта «Парк Победы».

Вечером 9 мая при проведении патриотической акции «Звезда Героя», праздничного концерта «Я помню! Я горжусь!» и фейерверка с 18.00 до 23.00 будет перекрыто движение по следующим участкам:

Иртышская набережная на участке от Ленинградского моста до улицы Рождественского;

автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади;

автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 2 по Ленинградской площади;

улица Циолковского (на участке от проспекта Карла Маркса до Иртышской набережной);

улица Ф. Крылова (на участке от улицы В. Иванова до Иртышской набережной).

На этот период участникам дорожного движения необходимо руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков.