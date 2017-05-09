Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12Бал Met Gala 2017
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
08:11 (мск), источник: АиФ Омск

9 мая в Омске ограничено движение транспорта

Омичам советуют искать объездные пути при движении в центр города.

В связи с празднованием 72-й годовщины Великой Победы в центре Омска ограничено движение транспорта, сообщает портал городской администрации.

В частности, в связи с проведением акции «Бессмертный полк» с 11.00 до 18.00 будут перекрыты:

  • улица Красный Путь (на участке от улицы Кемеровской до улицы Интернациональной);
  • улица Фрунзе (на участке от улицы Герцена до моста имени 60-летия Победы);
  • улица Орджоникидзе (на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной);
  • улица Чапаева (на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь);
  • улица Коммунистическая (на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь);
  • улица Интернациональная (на участке от улицы Герцена до улицы Красный Путь);
  • улица Ленина (на участке от улицы Интернациональной до улицы Масленникова, включая Соборную площадь);
  • Банковский переулок (на участке от улицы Певцова до Соборной площади);
  • улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до улицы Красина);
  • улица Тарская (на участке от улицы Ленина до улицы Красина);
  • улица Герцена (на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы);
  • улица Думская (на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина);
  • улица Щербанева (на участке от улицы Бударина до улицы Ленина);
  • улица Партизанская (на участке от улицы Ленина до улицы Некрасова);
  • улица Лермонтова (на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина);
  • улица Броз Тито (на участке от улицы Ильинской до улицы Ленина);
  • улица Чкалова (на участке от улицы Ильинской до улицы Ленина);
  • Иртышская набережная (на участке от Ленинградского моста до улицы Циолковского);
  • автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади;
  • автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 2 по Ленинградской площади.

Также для проведения шествия Коммунистической партии Российской Федерации с 11.00 до 11.45 будет перекрыто движение на следующих участках:

  • автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади;
  • правая сторона Ленинградского моста на участке от Ленинградской площади в направлении улицы Енисейской до остановки общественного транспорта «Парк Победы»;
  • Ленинградский мост на участке улично-дорожной сети в районе остановки общественного транспорта «Парк Победы».

Вечером 9 мая при проведении патриотической акции «Звезда Героя», праздничного концерта «Я помню! Я горжусь!» и фейерверка с 18.00 до 23.00 будет перекрыто движение по следующим участкам:

  • Иртышская набережная на участке от Ленинградского моста до улицы Рождественского;
  • автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади;
  • автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 2 по Ленинградской площади;
  • улица Циолковского (на участке от проспекта Карла Маркса до Иртышской набережной);
  • улица Ф. Крылова (на участке от улицы В. Иванова до Иртышской набережной).

На этот период участникам дорожного движения необходимо руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пора жарить шашлыки. Рецепты вкусных маринадов
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Как Россия отпразднует 72-ю годовщину Победы
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
На граффити с Чавесом в NY появился призыв о помощи Венесуэле
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь