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08:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Немецкие танки продавали детям в центре Владивостока День Победы

Некоторые горожане оправдывают торговцев тем, что это, возможно, мишени.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 мая, PrimaMedia.

Уличные торговцы во Владивостоке в День Победы вызвали недоумение у горожан необычным товаром — воздушными шариками с гелием в форме танков. Товар на 9 мая, конечно, ходовой. Только вот танки то ли случайно, то ли намеренно, оказались немецкими, сообщает ИА PrimaMedia.

Конечно, речь идет не о форме или деталях кузова — какие там детали у воздушного шарика. Но на «борту» танка красуется надпись Tiger 01. А история знает только один танк под таким названием.

Напомним, «Тигр» — немецкий тяжелый танк времен Второй мировой войны. Впервые в бою немцы применили его в августе 1942 года под Ленинградом, а массово начали применять при взятии Харькова в феврале — марте 1943 года. Вермахт использовал «Тигры» вплоть до окончания Второй мировой войны.

В российской армии на вооружении, кстати, тоже есть «Тигры» — бронеавтомобили, но к воздушным шарикам, продаваемым сегодня во Владивостоке, отношения они не имеют.

Остается только догадываться, что заставило уличных торговцев в столь значимый для всех россиян День Победы торговать на улицах шарами, напоминающими о мощной армии противника, принесшей миллионам людей столько горя и страданий. Может быть, шарики предназначаются для показательного уничтожения, например, как мишени для игрушечных пистолетов или дротиков. А возможно, продавцы просто не обратили внимания на то, что написано — все равно купят.

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