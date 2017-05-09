Путин и Медведев поздравили омичей с 72-й годовщиной Победы

Сегодня, 9 мая, в Омске, как и во всей России, отмечается день 72-й годовщины Победы советской армии в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. В этот день на имя губернатора Омской области Виктора Назарова пришли телеграммы с поздравлением омичей от президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, руководителя администрации президента РФ Антона Война, а также от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Первые лица страны пожелали омичам мирного неба над головой и напомнили о подвиге ветеранов.

Владимир Путин, президент РФ:

— 9 Мая 1945 года навеки останется в истории и в памяти нашего народа как день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости. Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело. Желаю Вам успехов и всего наилучшего.