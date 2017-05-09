Путин и Медведев поздравили омичей с 72-й годовщиной Победы
К поздравлениям присоединились также Валентина Матвиенко, Антон Вайно, Виктор Назаров и Владимир Варнавский.
К поздравлениям присоединились также Валентина Матвиенко, Антон Вайно, Виктор Назаров и Владимир Варнавский.
Сегодня, 9 мая, в Омске, как и во всей России, отмечается день 72-й годовщины Победы советской армии в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. В этот день на имя губернатора Омской области Виктора Назарова пришли телеграммы с поздравлением омичей от президента РФ Владимира Путина,
Первые лица страны пожелали омичам мирного неба над головой и напомнили о подвиге ветеранов.
Владимир Путин, президент РФ:
— 9 Мая 1945 года навеки останется в истории и в памяти нашего народа как день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости. Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело. Желаю Вам успехов и всего наилучшего.
К поздравлениям присоединились и губернатор Омской области Виктор Назаров и председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем вас с Днём Великой Победы! 9 мая 1945 года — священная дата в истории нашей страны. Проходят десятилетия, но этот праздник был и остаётся самым ярким свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества многонационального российского народа. С первых дней наши земляки героически били фашистов, а труженики тыла, не щадя себя, обеспечивали фронт боевой техникой и хлебом. За вклад омичей в Победу Омску присвоено высокое и почетное звание «Город трудовой славы». Низкий поклон вам, героическое поколение ветеранов, за ваше самопожертвование и патриотизм! Вечная слава и память всем, кто отдал жизнь за свободу родной страны и счастье будущих поколений! Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия!
Напомним, что сегодня в Омске в честь Победы пройдет множество мероприятий. Среди них Парад Победы, шествие Бессмертного полка, пробег ретроавтомобилей, возложение венков и другие. Подробнее с картой событий можно познакомиться в нашем репортаже.