Альпинист-безбилетник спрятался в пещере на Эвересте

Источник: AP 2017

Альпиниста из ЮАР обнаружили прятавшимся в пещере на высоте около шести тысяч метров на склоне Эвереста. Райан Шон Деви не заплатил за восхождение 11 тысяч долларов и поднимался к вершине, скрываясь от представителей властей. О случившемся рассказывает Daily Mail.

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Скалолаз-одиночка, как рассказали официальные лица, привлек их внимание в базовом лагере на южном склоне Эвереста. Иностранные туристы нечасто совершают восхождения вне организованных групп. Когда госслужащие подошли к мужчине, он вдруг убежал. После непродолжительного преследования беглеца нашли в пещере, где он разбил себе уединенный лагерь, чтобы прятаться от «контролеров». Пойманный альпинист представился и рассказал, что является режиссером и продюсером. Денег на оплату восхождения у него не нашлось. Безбилетника сопроводили к подножию горы, а документы конфисковали.

Теперь ему грозит штраф в размере 22 тысяч долларов, кроме того, нарушителю могут закрыть въезд в Непал на пять лет либо запретить подниматься в горы в течение 10 лет.