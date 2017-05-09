Альпинист-безбилетник спрятался в пещере на Эвересте
Альпиниста из ЮАР обнаружили прятавшимся в пещере на склоне Эвереста. Как сообщили представители непальских властей, мужчина скрывался
Альпиниста из ЮАР обнаружили прятавшимся в пещере на склоне Эвереста. Как сообщили представители непальских властей, мужчина скрывался
Альпиниста из ЮАР обнаружили прятавшимся в пещере на высоте около шести тысяч метров на склоне Эвереста. Райан Шон Деви не заплатил за восхождение 11 тысяч долларов и поднимался к вершине, скрываясь от представителей властей. О случившемся рассказывает Daily Mail.
Пойманный альпинист представился и рассказал, что является режиссером и продюсером. Денег на оплату восхождения у него не нашлось.
Безбилетника сопроводили к подножию горы, а документы конфисковали.
Свое восхождение Деви описывал в публикациях в Facebook. В одном из постов он сообщил, что достиг высоты в 7 километров за шесть часов.
8 мая сообщалось, что власти Непала решили запретить пожилым людям взбираться на Эверест. Об ограничении задумались после того, как самый пожилой альпинист в мире Мин Бахадур Шерхан (Min Bahadur Sherchan) из Непала, ранее уже побывавший на вершине, скончался 6 мая в базовом лагере при попытке стать старейшим покорителем горы.
30 апреля известный швейцарский альпинист 40-летний Уэли Стек (Ueli Steck) по прозвищу Швейцарская машина погиб на Эвересте.