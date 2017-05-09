«Бессмертный полк» в Хабаровске: Герои будут идти с нами через века

Хабаровск, 9 мая, AmurMedia.

Шествие «Бессмертного полка-2017» в Хабаровске проходило от парка имени Гайдара до площади Славы. Этот путь корреспонденты ИА AmurMedia прошли вместе с хабаровчанами.

Бессмертный полк отправлялся в путь от парка им. Гайдара. Эта до боли трогательная, полюбившаяся всем хабаровчанам не меньше, чем георгиевская ленточка, акция, проходила в шестой раз, и вновь собрала невероятное число участников. По предварительным данным — не меньше 70 тысяч человек. У каждого в руках — бережно прикрепленные на древко портреты дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек — участников той страшной войны.

Путь, который в обычный день вряд ли бы занял З0 минут, мы шли и шли больше часа — настолько плотная была толпа….

«Мы хотим так отдать долг родителям», — такие слова приходилось слышать среди участников шествия не один раз и не два. Именно этим объяснила свое желание пройти по Муравьева-Амурского пожилая супружеская пара.

— А что заставило вас прийти сюда, в колонну «Бессмертного полка»? — спрашиваю красивую, модно одетую женщину.

— Как что? Благодарность дедушке. Когда я родилась, он тут же вышел на пенсию, бросил любимую работу и занялся моим воспитанием. Дедушка для меня — всё.

Еще у одной хабаровчанки не сохранилось ни одной фотографии дедушки. Дело в ом, что он родился в 1887 году, а погиб в 1943 году. На штандарте, которая несла внучка только фамилия, имя и отчество героя — Мосолов Федор Андриянович.

Корр. ИА AmurMedia тоже шла в составе «Бессмертного полка» с портретом своих дедушки и бабушки. Во время небольшой остановки из окна жилого дома по ул. Тургенева выглянул ветеран со сверкающими на солнце орденами и помахал толпе рукой. Что тут началось! Тысячи и тысячи людей стали кричать дедушке «Спасибо за Победу» и петь песни, чем совсем его засмущали.

Люди шли, не переставали петь и кричать «Ура», которое катилось по многотысячной толпе, как еще один символ Победы. Шли под «Катюшу», и под «Трех танкистов», и под «День Победы», и под все самые любимые песни тех суровых военных лет.

— Мы считаем, что в этот день они идут вместе с нами. И празднуют этот день. И мы их помним, — ответил на вопрос «Почему вы здесь» еще одни участник шествия. Лучше не скажешь!