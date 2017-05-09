Жителей Башкирии поздравили с Днём Победы из разных стран мира

Среди участников — Казахстан, Алания, Грузия, Нюрнберг, Лиссабон, Рим, Лондон, Майами, Швейцария и города России. Некоторые из людей, приславших поздравительные видео, жили раньше в Уфе и даже на другом конце света не забывают о своей Родине.

В проекте также приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Калининграда, Владивостока, Екатеринбурга, Владимира, Самары и Тольятти.

С 12 апреля жители 38 населенных пунктов Республики Башкортостан активно выкладывали видео в группу #72весныназад. Зафиксировано 207 511 просмотров видеороликов в социальной сети группы проекта «ВКонтакте». В итоговом ролике собраны наиболее типичные из присланных видео, сообщили в администрации столицы Башкирии.