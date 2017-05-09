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07:49 (мск), источник: ИА Башинформ

Жителей Башкирии поздравили с Днём Победы из разных стран мира

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Неравнодушные люди из разных уголков планеты поздравили жителей Уфы с праздником в рамках проекта #72весныназад.

Среди участников — Казахстан, Алания, Грузия, Нюрнберг, Лиссабон, Рим, Лондон, Майами, Швейцария и города России. Некоторые из людей, приславших поздравительные видео, жили раньше в Уфе и даже на другом конце света не забывают о своей Родине.

В проекте также приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Калининграда, Владивостока, Екатеринбурга, Владимира, Самары и Тольятти.

С 12 апреля жители 38 населенных пунктов Республики Башкортостан активно выкладывали видео в группу #72весныназад. Зафиксировано 207 511 просмотров видеороликов в социальной сети группы проекта «ВКонтакте». В итоговом ролике собраны наиболее типичные из присланных видео, сообщили в администрации столицы Башкирии.

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