Во сколько и где в Уфе будет салют на 9 мая 2017 года

В башкирской столице с раннего утра начнутся шествия и торжественные программы, посвященные, пожалуй, главному празднику нашей страны — Дню Победы.

Начало будет положено в 10.00 по местному времени: в парке Победы, а также в парке имени Якутова возложат цветы к Вечному огню и мемориалу тружеников тыла.

А чуть позже праздничные концерты начнутся во всех районах Уфы. Чтобы быть в курсе событий, корреспонденты «Комсомолки» расскажут вам обо всем с места событий в режиме онлайн.

Завершится празднование Великой Победы традиционным фейерверком: залпы салюта прогремят на площади имени Ленина, начало в 22.00 — не пропустите!