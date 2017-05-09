Ливни с градом прошли накануне в некоторых районах страны
Погода продолжает преподносить нам сюрпризы. После нескольких теплых дней вновь похолодает.
Погода продолжает преподносить нам сюрпризы. После нескольких теплых дней вновь похолодает.
Накануне в некоторых районах страны прошли ливни,
«Гравий уносит. Когда идет дождь, здесь всегда ручьи, поэтому мы сыпем гравий».
В коммуне Дрэсличены после дождя многие дороги становятся непроходимыми.
«2−3 раза в год постоянно размывает. Работаем практически зря. После такого дождя как сегодня, собираем весь гравий и несём обратно, трамбуем», — сказал мэр коммуны Дрэсличены Петру Бузу.
А в селе Логэнешты выпал град.
«Был такой град, что земли не было видно».
«Очень страшно. Гром, темно, облака чёрные. Первый раз видела такой дождь».
И в столице некоторые улицы во время дожди превратились в реки. По Албишоаре на участке дороге под мостом возле цирка проехать было практически невозможно.
«Наверное, канализация забилась ветками и листьями, когда попадали деревья».
«Надо все разобрать, почистить, видимо там забито, вот в чем проблема».
По прогнозам синоптиков, в течение недели погода будет нестабильной. В среду ночью на поверхности почвы ожидается до минус двух градусов, а на севере страны температурный максимум составит 11 выше ноля. В четверг столбики термометров поднимутся до плюс 22, а в пятницу пройдут грозовые дожди.