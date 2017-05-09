Парад Победы прошел в Новосибирске

В параде также приняла участие авиация — звенья транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8, ударные Ми-24, пары сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Впервые в параде приняли участие расчет «юнармейцев» и сводная женская рота Новосибирского гарнизона.

Всего в параде Победы в Новосибирске приняло участие более 1,6 тыс. человек, по площади Ленина в центре Новосибирска прошли солдаты, курсанты и офицеры общевойскового объединения Центрального военного округа, Новосибирского высшего военного командного училища, Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России, Сибирского кадетского корпуса и МЧС России.

В состав механизированной колонны парадного расчета прошли бронеавтомобили «Тигр-М СпН», бронетранспортеры БТР-82, пушки МТ-12 «Рапира», 152-мм гаубицы «Мста-Б», боевые машины противотанкового комплекса «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», зенитно-ракетные комплексы «Оса» и С-400 «Триумф», зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-1С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и стратегические ракетные комплексы «Ярс».

Вслед за парадом по площади прошла колонна ретротехники времен Второй Мировой войны, над площадью Ленина пролетел восстановленный самолет времен Великой Отечественной войны МиГ-3, за штурвалом был директор СибНИА, летчик-испытатель Владимир Барсук.