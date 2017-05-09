Парад Победы прошел в Новосибирске
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Восстановленный танк Т-34 принял участие в параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передал во вторник корреспондент агентства «Интерфакс».
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Восстановленный танк Т-34 принял участие в параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передал во вторник корреспондент агентства «Интерфакс».
В параде также приняла участие авиация — звенья
Всего в параде Победы в Новосибирске приняло участие более 1,6 тыс. человек, по площади Ленина в центре Новосибирска прошли солдаты, курсанты и офицеры общевойскового объединения Центрального военного округа, Новосибирского высшего военного командного училища, Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России, Сибирского кадетского корпуса и МЧС России.
Впервые в параде приняли участие расчет «юнармейцев» и сводная женская рота Новосибирского гарнизона.
В состав механизированной колонны парадного расчета прошли бронеавтомобили «Тигр-М СпН», бронетранспортеры БТР-82, пушки МТ-12 «Рапира», 152-мм гаубицы «Мста-Б», боевые машины противотанкового комплекса «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган»,
Вслед за парадом по площади прошла колонна ретротехники времен Второй Мировой войны, над площадью Ленина пролетел восстановленный самолет времен Великой Отечественной войны МиГ-3, за штурвалом был директор СибНИА,
Далее по площади прошли колонны «Бессмертного полка» и