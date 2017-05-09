Команда из Молдовы приняла участие в Чемпионате по средневековому бою

Пятеро рыцарей, облачённые в доспехи, бились на мечах под знаменем Штефана чел Маре. Они участвовали в категории «Групповой Бой» пять на пять.

Особых правил в состязании по историческому средневековому бою нет — бить противника можно как и куда угодно.

«Правила такие, человек если упал или его как-то нокаутировали топором, мечом, фальшионом, или сбили с ног, или повалили, то он считается проигравшим. Два, три человека могут бить одного, это не считается здесь зазорным», — сказал участник чемпионата Александр Тулушнюк.

В обычной жизни Александр Тулушнюк — инструктор по каратэ Годзю-Рю. А вот на ристалище он настоящий рыцарь.

«Было интересно себя проверить. Как я буду в таком виде боёв участвовать. Больше похоже на уличную драку», — добавил участник чемпионата Александр Тулушнюк.

Разделение команд в Чемпионате мира по историческому средневековому бою проходит как и в футболе. Страны разделены по группам. Если из четверть финала команда прошла дальше, то её ожидает сражение на вылет. Нашим соотечественникам удалось попасть в 1/8 финала.

«Понравилось биться с французами. Крупными оказались ребята, по 100−120 килограммов и это без доспехов», — отметил участник чемпионата Олег Андрушчак.

Во время схватки рыцарь должен быть в доспехах, их вес примерно 40 кг. Стоимость одного комплекта около трёх тысяч евро.

«Собираем доспехи по частям. Помогают друзья из Украины и других стран Европы».

Но даже при такой защите травмы неизбежны.

«Есть бойцы, которые бьют в такие места, например под колено, где плохая защита. Могут по стопе ударить топором, потому что там тоже защиты мало. Был даже несчастный случай с норвежцем. Он случайно развернул руку и ему отрубили два пальца», — сказал участник чемпионата Александр Тулушнюк.

В Чемпионате мира по историческому средневековому бою приняли участие команды из 32 стран. В категории «Групповой Бой» 5×5 среди мужчин победила Россия.