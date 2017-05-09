Казахстанец впервые примет участие в конкурсе Mister Global 2017
Казахстанец впервые примет участие в конкурсе Mister Global 2017. Об этом сообщили в дирекции конкурса «Мистер Казахстан», передает Tengrinews.kz.
Казахстанец впервые примет участие в конкурсе Mister Global 2017. Об этом сообщили в дирекции конкурса «Мистер Казахстан», передает Tengrinews.kz.
С 10 по 23 мая 2017 года, действующий Mister Global Kazakhstan 2017 Тельманов Нурсултан будет находиться в Таиланде на международном конкурсе Mister Global 2017 и будет бороться за главный приз.
«Хотим напомнить, Тельманов Нурсултан первый представитель из Казахстана за всю историю международного Mister Global», — сообщили в дирекции.
«Поддержите нашу страну и @nursiktelman в столь важном и престижном конкурсе Mister Global 2017. Для Нурсултана, данный конкурс не только первый международный конкурс, но и сегодня он впервые полетел в Таиланд, надеемся что культура, кухня и традиция тайского народа приятно удивит нашего представителя», — отметили в дирекции конкурса.