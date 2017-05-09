Казахстанец впервые примет участие в конкурсе Mister Global 2017

С 10 по 23 мая 2017 года, действующий Mister Global Kazakhstan 2017 Тельманов Нурсултан будет находиться в Таиланде на международном конкурсе Mister Global 2017 и будет бороться за главный приз.

«Хотим напомнить, Тельманов Нурсултан первый представитель из Казахстана за всю историю международного Mister Global», — сообщили в дирекции.