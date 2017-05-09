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09:16 (мск), источник: Sputnik.by

В православных храмах 9 мая одновременно зазвонят колокола

Христиане, иудеи и мусульмане Беларуси 9 мая вознесут молитвы в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Колокольный звон в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, прозвучит сегодня во всех православных храмах Беларуси. сообщили Sputnik в Белоруской православной церкви.

«9 мая в День Победы во всех церквях нашей страны в 12:00 зазвонят колокола в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны», — сказали священнослужители.

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По их словам, вначале прозвучит погребальный перебор — это звон каждого колокола, от самого малого до самого большого, потом все колокола зазвучат одновременно, после чего раздастся большой победный перезвон.

В БПЦ также сообщили, что во всех православных храмах 9 мая в День Победы совершается особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы ВОВ 1941—1945 годов.

Как сообщили Sputnik в Римско-католической церкви в Беларуси, 9 мая католики возносят поминальные молитвы о тех, кто защищал Родину и погиб во время ВОВ. «Также мы молимся и за ветеранов, которые еще живы», — сказали священнослужители.

В Мусульманском религиозном объединении в Беларуси Sputnik сообщили, что белорусские мусульмане неизменно 9 мая молятся за погибших в годы Великой Отечественной войны.

«На утреннем намазе в мечетях будут молиться за воинов, защищавших нашу Родину, за ветеранов», — сказали собеседники агентства.

Как отметили в иудейских общинах Минска, «каждый год 9 мая во всех синагогах Беларуси во время утренней молитвы иудеи вспоминают погибших во время ВОВ, всех, кто защищал людей от фашизма».

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