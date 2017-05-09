Губернатор Джакарты приговорен к двум годам тюрьмы за богохульство
Губернатор индонезийской столицы Басук Чахай Пурнама приговорен к двум годам тюрьмы за оскорбление чувств верующих. Соответствующий вердикт вынес суд Джакарты.
Губернатор индонезийской столицы Басук Чахай Пурнама приговорен к двум годам тюрьмы за оскорбление чувств верующих. Соответствующий вердикт вынес суд Джакарты.
Причиной уголовного преследования послужило появившееся в сентябре прошлого года видео, на котором звучат некорректные для мусульман высказывания чиновника, который является этническим китайцем и христианином, передает ТАСС.
В ноябре в Джакарте прошли массовые протесты против Басуки Чахая Пурнамы, обвиняемого в «кощунственных высказываниях в отношении ислама». По разным оценкам, в акции приняли участие от 50 тыс. до 200 тыс. человек.