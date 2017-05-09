Губернатор Джакарты приговорен к двум годам тюрьмы за богохульство

Причиной уголовного преследования послужило появившееся в сентябре прошлого года видео, на котором звучат некорректные для мусульман высказывания чиновника, который является этническим китайцем и христианином, передает ТАСС.

В ноябре в Джакарте прошли массовые протесты против Басуки Чахая Пурнамы, обвиняемого в «кощунственных высказываниях в отношении ислама». По разным оценкам, в акции приняли участие от 50 тыс. до 200 тыс. человек.