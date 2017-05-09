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08:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Женщина родила ребенка на железнодорожном вокзале в Иркутской области

Охранник и кассир приняли роды.

Источник: IrkutskMedia.ru

Женщина родила ребенка в здании железнодорожного вокзала на станции Чуна в Иркутской области 7 мая. Роды приняли охранник и кассир привокзального магазина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ИА «Тайшет24».

Беременная девушка ехала на поезде № 87 в Иркутск на обследование. На станции Чуна она вышла из вагона и направилась к зданию вокзала.

Охранник и кассир принесли полотенца, которые нашлись под рукой, и находились постоянно рядом с будущей мамой. Девушка родила сына в течение нескольких минут.

Прибывшие медики перерезали пуповину и забрали маму с малышом в больницу.

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