Парад Победы начался в Екатеринбурге

В параде принимают участие 62 единицы техники, 2367 человек личного состава, в параде примут участие бойцы Юнармии. Завершением парада станет пролет военной авиации. На площади построены Екатеринбургский кадетский корпус, управление ЦВО, сводная женская рота, управление 14 армии ВВС и ПВО, 228 мотострелковый полк, 59 бригада управления связи, 29 отдельная бригада химзащиты, 18 бригада радиационной защиты, 43 отдельная железнодорожная бригада, военная полиция, курсанты института МЧС, войска ФСИН и нацгвардии, 31 десантно-штурмовая бригада, рота барабанщиков суворовского училища и сводный военный оркестр.