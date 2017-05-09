Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Школьник из Томска в письме попросил Медведева уйти в отставку
Часть россиян предложили лишить пенсии
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
09:14 (мск), источник: 112.ua

Погода на сегодня: на всей территории Украины ожидаются дожди, местами с грозами

В Киеве будет от +12 до +14, также прогнозируют дождливую погоду.

Источник: Reuters

Во вторник, 9 мая, на всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, местами — с грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В западной части страны дневная температура будет составлять от 8 до 14 градусов, на севере — от 11 до 15. Восточным областям прогнозируют дожди с грозами, однако днем там будет теплее — местами до 19 градусов. В центральной Украине будет от 14 до 20 градусов. На юге будут дожди с грозами, температура от 17 до 21 градуса.

В Киеве будет от 12 до 14, также прогнозируют дождливую погоду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+11°
переменная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
58 %
повышенная
2 м/с
легкий ветер
В Киеве сегодня будет ограничено движение транспорта на ул. Лаврской и проул. Заперечном
В Москве проходит Парад Победы
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
На граффити с Чавесом в NY появился призыв о помощи Венесуэле
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь