Погода на сегодня: на всей территории Украины ожидаются дожди, местами с грозами

Во вторник, 9 мая, на всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, местами — с грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В западной части страны дневная температура будет составлять от 8 до 14 градусов, на севере — от 11 до 15. Восточным областям прогнозируют дожди с грозами, однако днем там будет теплее — местами до 19 градусов. В центральной Украине будет от 14 до 20 градусов. На юге будут дожди с грозами, температура от 17 до 21 градуса.

В Киеве будет от 12 до 14, также прогнозируют дождливую погоду.