Станцию метро «Площадь Победы» временно закрыли на выход

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Минский метрополитен сообщает о временных трудностях для пассажиров: первый вестибюль станции «Площадь Победы» временно закрыт в связи с проведением, а центре Минска праздничных мероприятий.

Также изменен маршрут наземного общественного транспорта, проходящий в районе Площади Победы, где запланированы торжества.

В полдень здесь начнется церемония возложения венков к обелиску участников шествия «Беларусь помнит», которые с портретами портретами погибших на войне и ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной придут к Вечному Огню, чтобы почтить их память и отдать дань уважения живым. Завершится данное мероприятие массовым исполнением песни «Площадь Победы», а вечером пройдет праздничный концерт в формате 3D-шоу.

Познакомиться с тем, как будет работать общественный транспорт, где можно припарковаться в этот день в центре Минска, во сколько и на каких площадках пройдут торжественные мероприятия, можно в инфографиках Sputnik:

Ограничение парковок и движения транспорта в Минске 9 мая 2017 года, Места гуляний и праздничного салюта в честь Дня Победы в Минске-2017.

В 23:00 в белорусской столице будет дан салют — 30 залпами и сразу в пяти точках:

район площади Победы (в парке им. Горького и в парке Янки Купалы); возле стелы «Минск — город-герой» на площадке перед Комсомольским озером; район аэропорта Минск-1; район деревни Зацень, вблизи водохранилища Дрозды; микрорайон Уручье на территории 120-й бригады Минобороны Беларуси.