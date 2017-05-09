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08:51 (мск), источник: ТАСС

В Параде Победы на Урале впервые участвуют С-400, «Панцирь-С1» и модернизированные Ми-8

Всего в параде 9 мая на Урале задействованы более 2,3 тыс. человек и около 100 единиц военной техники.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и модернизированные вертолеты Ми-8МТВ-5, а также участники движения «Юнармия» впервые принимают участие военном параде в Екатеринбурге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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«Новейшие комплексы С-400 “Триумф” и “Панцирь-С1” впервые принимают участие в Параде Победы на Урале. Данная техника поступила на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу 2016 года, расчеты зенитных ракетных пушечных комплексов “Панцирь-С1” и систем С-400 специально были перебазированы по железной дороге из Новосибирской области в Екатеринбург к 9 мая. Также впервые в воздушной части парада участвует звено вертолетов Ми-8МТВ-5, которые поступили на вооружение военных космических спасателей из Свердловской области весной этого года», — сказали в пресс-службе.

В пешей колонне парада в Екатеринбурге впервые представлены мужская и женская «коробки» всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», а также парадный расчет военной полиции.

«Сегодня потомки участников войны уверенно держат врученное нам Знамя Победы: растет и крепнет на Урале юнармейское движение, приняв в себя за год более 15 тыс. юношей и девушек; в начале мая по территории военного округа навстречу друг другу прошли два Поезда Победы, связав героическое прошлое и настоящее. На Урале, в Сибири и Поволжье формируются и развиваются филиалы парка «Патриот», — сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Всего в параде 9 мая на Урале задействованы более 2,3 тыс. человек, более половины из них — военнослужащие Центрального военного округа, и около 100 единиц военной техники: бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72, самоходные артиллерийские установки нового поколения «Коалиция-СВ», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы «Ураган».

В небе Екатеринбурга можно увидеть самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, штурмовики Су-25СМ, которые были перебазированы на Урал из Киргизии, а также бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Самолеты и вертолеты, взлетев с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, сформировали парадный строй над Екатеринбургом на минимальной высоте от 300 до 450 м.

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